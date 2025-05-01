Нічого не доповнює наш образ настільки вишукано та органічно, як здорове і красиве волосся. Та, здається, з нинішньою якістю води й сульфатними шампунями досягти цього буде вкрай важко чи дорого.

А якщо ми розповімо тобі про інноваційний підхід до догляду за шкірою голови? Насправді на якість волосся і його стан має сильний вплив і розчіска чи гребінець, яким ти користуєшся.

Розчіски, які очищують шкіру голови: варіанти від японського бренду S-HEART-S

Одним із найпрогресивніших на ринку по догляду за волоссям та шкірою голови є японський бренд S-HEART-S. На ринку України, Австрії та Німеччини його представляє компанія Exclusive Cosmetics — Exc.ua. Придбати у офіційного представника можна розчіски та щітки для всіх типів волосся і для будь-якого запиту.

Зокрема якісна розчіска може допомогти у розв’язанні таких найчастіших проблем із волоссям: ламкість, випадіння, посічені кінчики, швидке забруднення, пухнастість. Крім цього, є спеціальні щітки під пористе та сухе волосся, нарощене, фарбоване, хвилясте.

Постає питання: як щітка може врегулювати давні проблеми волосся, з якими не завжди можуть впоратися у салоні?

Усе завдяки технологічному підходу: команда фахівців тривалий час вивчала фізіологію шкіри голови та волосся.

На основі цих знань їм вдалося розробити щітки, які покращують кровообіг, стимулюють ріст волосся, змінюють його візуальний та внутрішній стан вже після першого використання. Японські щітки S-HEART-S мають унікальну запатентовану форму та розташування зубчиків з різною довжиною та жорсткістю. Це дозволяє очищувати шкіру рівномірно та глибоко.

І за понад 22 роки їм вдалося розвинути упізнавану якість, визнання, і стати №1 в Японії серед домашнього та професійного догляду.

Щітки S-HEART-S можна використовувати як для сухого волосся, так і під час миття голови. Їх розробили спеціально для глибокого очищення скальпа під час миття. Це означає, що волосся залишатиметься чистим значно довше, а волосяні цибулини будуть добре очищені від жиру. Крім усього, така щітка допоможе прибрати лупу та застарілі клітини шкіри.

Виділяє щітки й можливість використання разом з масками, бальзамами та кондиціонерами. А тепер розглянемо кілька щіток детальніше.

Розчіска Scalp Brush Bijulie Roller має 376 загострених щетинок і спеціальний ролер, а тому чудово очищує шкіру голови і масажує її під час миття, проводить точкову стимуляцію — акупресуру. До того ж ролик можна використовувати для масажу всього тіла, тому це і щітка, і масажер.

Розчіска Scalp Brush CURE Black підійде тим, хто хоче відростити довге та здорове волосся. Щітка розроблена таким способом, аби глибоко проникати та очищувати шкіру голови, рівномірно розподіляти продукти по волоссю. 3252 ультратонких щетинок перетворюють домашній догляд на салонну процедуру. Конструкція розчіски забезпечує антибактеріальність. Така щітка підходить для всіх типів волосся, а найбільш ефективною є для густого, щільного та неслухняного.

Розчіска Scalp Brush World Premium Long Champagne Gold поєднала у собі японські технології з функціональністю та дизайном. Така щітка має 572 щетинки різної довжини для ефективного очищення шкіри голови. Найбільше підходить для довгого волосся, середньої густини, а також волосся, яке швидко брудниться. Її можна використовувати під час миття голови, для масажу, укладок, для створення прикореневого об’єму. Вона легко розплутує волосся без пошкоджень.

І це тільки мала частина асортименту, який пропонують японські фахівці. Завдяки анатомічно створеним щіткам і різній довжині зубчиків розчісування перетворюється на стимуляцію цибулинок волосся, очищення скальпа, створення прикореневого об’єму та цілий ритуал лікування і догляду.

Тепер один аксесуар здатен замінити десятки дороговартісних салонних процедур, а професійний догляд став доступним у будь-який момент.

Також Ранок у великому місті підготував поради про те, як правильно мити волосся, аби воно було міцним та гарним.