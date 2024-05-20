Рада бізнес-омбудсмена України – це незалежний постійний дорадчий орган при Кабінеті Міністрів України, створений з метою сприяння встановленню прозорого бізнес-середовища, протидії корупції на центральному та місцевому рівнях державного управління, а також у державних підприємствах.

Від моменту заснування у 2014 році, БОІ стала невід’ємною частиною бізнес-ландшафту України, допомагаючи підприємцям захищати їхні законні права та сприяючи покращенню інвестиційної привабливості країни.

За допомогою цього органу український бізнес захищений. Якщо ви зіштовхнулись з критичною ситуацією, звертайтесь до спеціалістів, які точно допоможуть вирішити її. Не варто діяти самостійно на емоціях, коли можна спокійно розібратися в обставинах і довести свою правду за допомогою закону.

Основні завдання Ради бізнес-омбудсмена:

Захист прав підприємців:

ми розглядаємо скарги бізнесу на зловживання державних органів;

допомагаємо у вирішенні конфліктів на досудовому етапі;

надаємо рекомендації щодо покращення роботи органів державної влади та місцевого самоврядування.

Сприяння прозорості та підзвітності:

активно працюємо над викоріненням корупційних практик;

сприяємо відкритості та підзвітності державних служб;

прагнемо створити умови, у яких кожен підприємець може чесно вести свій бізнес без страху перед корупційним тиском.

Підвищення інвестиційної привабливості:

завдяки нашій діяльності, Україна стає привабливішою для іноземних інвесторів;

ми допомагаємо створити стабільне та передбачуване бізнес-середовище, що є ключовим фактором для залучення інвестицій.

Нас обирають десятки українських підприємців, тому ми відчуваємо відповідальність. Завжди вчасно виконуємо свої обов’язки та допомагаємо розв’язувативирішувати складні задачі. Ви завжди можете до нас звернутися, щоб впевнитися в правильності своїх дій.

Наші досягнення

Понад 10,000 розглянутих скарг. За вісім років роботи ми розглянули понад 10,000 скарг від підприємців та допомогли повернути бізнесу понад 25 мільярдів гривень. Ефективні розслідування. БОІ запровадила прозорий процес розслідування скарг, що дозволяє оперативно реагувати на порушення та забезпечувати відновлення справедливості. Міжнародне визнання. Наша діяльність отримала високу оцінку від міжнародних організацій, таких як Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Рада бізнес-омбудсмена активно співпрацює з міжнародними організаціями для впровадження найкращих практик у сфері антикорупційної діяльності та захисту прав підприємців. Ми підтримуємо ініціативи ЄБРР щодо покращення інвестиційного клімату в Україні та працюємо разом з ОЕСР над розвитком стандартів корпоративного управління.

Як ми можемо вам допомогти?

Якщо ви стикаєтеся з проблемами в роботі з державними органами або потребуєте підтримки у захисті своїх прав, Рада бізнес-омбудсмена готова надати вам необхідну допомогу. Ми прагнемо зробити все можливе для створення справедливого бізнес-середовища в Україні. Тепер податкові перевірки не будуть страшним вироком, адже є ми. І ми готові боротися за правду до кінця.

Звертайтеся до нас за консультацією та допомогою, і ми допоможемо вам знайти рішення для вашого бізнесу. Ви можете зв’язатися з нами через нашу електронну пошту info@boi.org.ua або за контактним телефоном.

Напрями діяльності

Ми надаємо експертні консультації з питань взаємодії з державними органами, а також щодо захисту ваших бізнес-інтересів. Розглядаємо ваші скарги на зловживання з боку державних органів та надаємо відповідні рекомендації для їх вирішення. Просуваємо ваші інтереси у взаємодії з державними органами, сприяючи встановленню справедливості та прозорості.

Ми надаємо тільки актуальну інформацію, що дає змогу виходити зі складних ситуацій з найменшими втратами. Довіртеся нам, і ми вас не підведемо.

Чому обирають нас

Наші фахівці мають багаторічний досвід у правозахисній діяльності, економіці та управлінні ризиками. Вони постійно слідкують за змінами в законодавчій системі, що дозволяє надавати актуальну інформацію нашим клієнтам і вчасно реагувати в критичних ситуаціях.

Ми є незалежним органом, що забезпечує об’єктивність у розгляді кожної справи. Тому ви можете бути впевнені, що правда буде розкрита та доведена.

Наша діяльність спрямована на досягнення реальних результатів для бізнесу та покращення бізнес-клімату в Україні. За вісім років ми вже отримали безперечні результати, тому впевнені, що робимо все правильно.

Дякуємо за вашу довіру до Ради бізнес-омбудсмена України. Разом ми будуємо прозоре та справедливе майбутнє для бізнесу в Україні.

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