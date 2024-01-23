ТОП 5 перевірених маркетплейсів для пошуку віддаленої роботи

Віддалена робота стає все більш популярною з кожним роком. Річ у тому, що це зручно та легко, прибутково та швидко. При цьому працювати можна з дому та самостійно створювати графік.

Проте для пошуку роботи потрібні й спеціальні ресурси. Вони корисні та містять чимало вакансій. Такі сайти також публікують чимало актуальних пропозицій, які точно знадобляться фрілансерам.

Layboard.com

Підшукуючи сайт для пошуку віддаленої роботи, варто звернути увагу на Layboard.com. Сайт доволі простий та зрозумілий, а ще на ньому є чимало корисної інформації.

Основні переваги Layboard.com для пошуку віддаленої роботи:

зручний інтерфейс сайту;

досить прості, але ефективні фільтри пошуку роботи;

постійні оновлення;

опис та рейтинг потенційного роботодавця.

Щоб використовувати всі переваги сайту, краще пройти реєстрацію. Вона проста та дозволяє на майбутнє поставити сповіщення, коли будуть зʼявлятися нові пропозиції.

Upwork

Сайт, який точно знадобиться для пошуку віддаленої роботи, Upwork. Він також доволі простий та зрозумілий, а ще має чимало вдалих фільтрів пошуку.

По суті, Upwork — це платформа, яка дозволяє встановити контакт між фрілансерами й роботодавцями з усього світу для виконання різноманітних завдань та проєктів. Тобто на цьому сайті найкраще шукати одразу проєкт. За фактом його закінчення виконавець отримує свою плату у повному обсязі. При цьому один проєкт може надати працевлаштування й в майбутньому.

Переваги Upwork:

Різноманіття проєктів. Платформа пропонує різноманітні проєкти та завдання в різних галузях, найчастіше стосовно програмування, дизайну, маркетингу. Вдалі профілі фрілансерів і компаній. Кожен користувач може створити профіль, де вказує навички, досвід, всю корисну інформацію. Система рейтингу та відгуків. Фрілансери та клієнти мають можливість залишати відгуки та оцінки після завершення проєктів, що допомагає іншим користувачам орієнтуватися при виборі партнерів. Спілкування та платіжна система. Платформа надає інструменти для спілкування та обговорення проєктів, а також власну систему забезпечення безпеки платежів. Тобто отримувати гроші доволі просто та безпечно. Користувачі також можуть використовувати фільтри та пошукові параметри для знаходження відповідних проєктів або фахівців.

Додатково Upwork дозволяє завантажувати та обмінюватися файлами для зручного спілкування та обробки проєктів між виконавцем та роботодавцем.

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Freelancer

Freelancer — це платформа, що об’єднує фрілансерів та роботодавці для виконання різноманітних проєктів та завдань. В цьому випадку знову мова йде саме про короткі проєкти за які можна отримати швидку оплату.

Що виділяє Freelancer:

Конкурси та тендери. Роботодавці можуть оголошувати конкурси для отримання найкращих пропозицій від фрілансерів, а фрілансери можуть брати участь в тендерах для отримання проєктів. Така система досить зручна. Оплата та гарантії. Сайт гарантує безпеку платежів та пропонує гарантії для обох сторін у випадку виникнення суперечок.

Загалом Freelancer — одна з популярних платформ для фрілансу, яку можна розглядати для пошуку роботи з досвідом та без нього.

Fiverr

Fiverr — це ще одна платформа, яка дозволяє фрілансерам знаходити нові проєкти. Проте весь цей процес дещо відрізняється від того, до якого звикли фрілансери.

Що такого особливо в Fiverr:

“Гіги” за долари. Унікальна концепція Fiverr полягає в тому, що фрілансери, відомі як “продавці”, пропонують свої послуги (гіги) за базову ціну. Наприклад, 5 доларів. Різноманітні послуги. Фрілансер може запропонувати будь-яку послугу, за яку потім буде брати гроші. Система рейтингів та відгуків. Клієнти також залишають відгуки та оцінки після завершення проєктів, допомагаючи іншим користувачам обирати найкращих виконавців. Розширені пакети та додаткові послуги. Продавці можуть пропонувати різні рівні пакетів та додаткові послуги для більшого доходу. Платформа підтримує систему повідомлень для спілкування між продавцями та покупцями. Спрощений процес платежів. Всі операції з оплатою проводяться в межах платформи, а Fiverr отримує комісію за надані послуги.

Загалом платформа проста та корисна для новачків та досвідчених робітників.

LinkedIn

Сервіс для професійного мережевого зв’язку, також має функціонал для пошуку роботи та пропозицій на віддалену роботу.

По своїй суті така платформа працює, як соціальна мережа. В ній можна знайти друзів чи колег. Також через платформу часто шукають нових робітників у свою компанію. Саме тому на сайті потрібно бути активним. Такі звʼязки допоможуть і знайти роботу фрілансеру, який згодиться на стажування. Вже потім цей робітник зможе знайти потім постійні проєкти.

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