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ICTV Ранок 02.05.2023 17:06
02.05.2023 17:06
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Феєрія краси та квітів. Найкращі ідеї для весняної фотосесії

Феєрія краси та квітів. Найкращі ідеї для весняної фотосесії

Весна — пора розквіту та ідеальний час для фотосесій. 

Ранок у Великому Місті зібрав для вас найкращі ідеї, як закарбувати її на світлинах.

Такі фото однозначно прикрасять ваші соцмережі.

Ідеї для весняної фотосесії

Квітів забагато не буває 

Квіти найкраще передають атмосферу весну.

Такі знімки вирізняються ніжністю та вишуканістю.

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Обов’язково зробіть фото з тюльпанами або півоніями.

Адже вони є своєрідною візитівкою весни цієї пори роки.

Загадкова мавка 

Весна ідеальна нагода для світлин в образі мавки або музи.

Все, що вам знадобиться, це вінок, легка сукня та вогник в очах.

Атмосферні фото з коханим 

Тепло і свіжість весни вдало підкреслять ваші почуття.

Такі яскраві і водночас ніжні знімки однозначно будуть ексклюзивом у спільному архіві.

Сімейна фотосесія також є ідеальним варіантом.

На природі 

Фотосесія у лісі, парку, ботанічному саду чи біля квітучих сакур.

Навесні весь світ суцільна локація для світлин.

А ось такі креативні знімки можна зробити в океані бузку.

Фото з кульбабами також не виходять із моди.

Сподіваємося, наші поради допоможуть вам зробити цієї весни надзвичайні фото.

Нагадаємо, раніше ми писали про стильні зачіски на довге волосся.

Головне фото: Unplash

Софія Бабік

Теги: весна, фотосесія
02.05.2023 17:06

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