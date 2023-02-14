СМС привітання для коханої дівчини з Днем святого Валентина

Як привітати кохану дівчину з Днем Святого Валентина по СМС? Спеціально для тебе Ранок у Великому Місті зібрав найкращі привітання з Днем закоханих у віршах та прозі, а також картинки для дівчини з 14 лютого.
Обирай і надсилай!
СМС привітання з Днем закоханих дівчині в прозі
Якби мені запропонували вічність без тебе, я б вибрав мить, але з тобою!
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Я кожен день світанок зустрічаю з однією лише думкою про тебе і тільки про одне мрію — тебе побачити не уві сні!
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Я люблю тебе не за те, хто ти. А за те, хто я, коли я з тобою …
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Любові я нам з тобою бажаю – величезної, чистої, як сльоза, і щоб в житті посміхалися твої щасливі очі.
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З Днем святого Валентина! Я хочу, щоб у тебе в цей день було цукровий настрій, шоколадні сюрпризи і чарівні поцілунки! Вітаю!
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Малятко, спасибі тобі за радість і турботу, які ти мені даруєш щодня. Моє серце б’ється лише для тебе. З святом Святого Валентина!
СМС привітання з Днем закоханих дівчині у віршах
Ти мій скарб, моє кохання!
Хай здійсняться всі бажання!
Зі святом вітаю тебе,
Дарую закохане серце своє!
***
Ти моє кохання, ти моє серденько,
Ти, як та цукерка, вабиш солоденько!
Прагну тебе з’їсти, прагну скуштувати,
Прагну в День кохання пристрасно кохати!
***
З днем закоханих, краса моя,
І ти мене сильно кохай!
Бо для мене любов твоя,
Краща за будь-який рай.
***
Як шкода, що сонце мені не подарувати,
Квітку по телефону не відправити!
Залишилося смс-ку написати
І промінь тепла в твоїй душі залишити!
Картинки для дівчині з Днем святого Валентина – Валентинки
Нагадаємо, раніше ми публікували ще більше привітань із Днем святого Валентина.
Фото: Pixabay