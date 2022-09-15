Хто визначає легальність казино в Україні

З 2009 по 2020 року азартна індустрія в Україні була в підпіллі. Це стосувалося і наземних і онлайн-казино. В липні 2020 року Верховна Рада України повернула гемблінгу теоретичний легалізований статус.
Чому лише теоретичний? Тому що потрібен був час, щоб був сформований і запрацював головний контролюючий в цій сфері національний орган – КРАІЛ України (Комісія по регулюванню азартних ігор і лотерей).
КРАІЛ України
Які головні завдання і функції КРАІЛ? Відповідно до Закону України цей орган повинен:
- Розробляти і вносити до відповідних державних органів пропозиції щодо прийняття чи вдосконалення нормативно-правових актів у сфері азартних ігор.
- Перевіряти достовірність фінансових та технічних відомостей, які надають заявники для отримання ліцензій.
- Видавати та анулювати ліцензії в сфері азартного бізнесу.
- Формувати та вести ліцензійний реєстр.
- Перевіряти компанії, яким видані ліцензії, на дотримання встановлених правил ведення бізнесу в сфері азартних ігор, особливо виконання вимог відповідальної гри.
- Збирати відомості про фізичних осіб, які виявляють ознаки лудоманії, внесення їх до реєстру клієнтів, яким обмежено доступ до гральних закладів (в тому числі онлайн-ресурсів).
- Розглядати скарги гравців щодо спірних моментів їх взаємовідносин з гральними закладами.
- Звертатися до правоохоронних і інших контролюючих органів у разі виявлення діяльності на території України нелегальних гральних закладів (в тому числі онлайн-ресурси).
В Законі України завдань і функцій КРАІЛ значно більше, але для даної статті ми обрали головні, відкинувши велику кількість адміністративних повноважень цього органу. Але навіть із наведеного вище очевидно – саме від рішення КРАІЛ буде залежати статус легальності грального закладу на території України.
Склад КРАІЛ був сформований приблизно у в вересні 2020 року. Потім розроблялися і затверджувалися в Кабінеті Міністрів України критерії ліцензування гральних закладів. Лише в лютому 2021 году була видана перша українська ліцензія – її отримала компанія Космолот.
Хто може отримати ліцензію від КРАІЛ?
Розроблені чіткі критерії, які оператор азартних ігор повинен обов’язково виконати:
- Це юридична особа, але не банк чи фінансова установа з статутним капіталом від 30 млн.грн.
- Ця юридична особа є резидентом України (має реальну юридичну адресу, офіс з персоналом на території країни).
- Ніхто з власників юридичної особи не є резидентом чи громадянином Росії.
- Юридична особо відкриває спеціальний депозитний рахунок на 46.8 млн.грн. для гарантування виплат гравцям у разі свого банкрутства.
Вартість ліцензії
Набувач ліцензії подає до КРАІЛ запит. КРАІЛ перевіряє всі документи і приймає рішення про надання ліцензії. Після отримання дозволу на ведення грального бізнесу компанія протягом 10 днів повинна сплатити до бюджету України річну вартість ліцензії:
- На відкриття наземного казино – 390 млн.грн. в Києві, 195 млн.грн. в інших містах.
- На відкриття наземного залу гральних автоматів – 75 млн.грн.
- На запуск онлайн-казино – 25 млн.грн.
- На запуск онлайн букмекерської контори – 195 млн.грн.
- На запуск онлайн покерного залу – 5 млн.грн.
Ліцензія видається на 5 років з правом пролонгації, якщо протягом цих 5-ти років до компанії, яка веде гральний бізнес, не буде серйозних нарікань – оператор азартних ігор буде своєчасно сплачувати щорічну ліцензійну вартість, відповідні налоги на прибуток, дотримуватися правил чесної і відповідальної гри.
Контроль КРАІЛ ліцензійних закладів
Співробітники КРАІЛ регулярно відстежують, щоб заклади азартних ігор, які отримали українську ліцензію:
- Проводили обов’язкову верифікацію гравців і не виплачували гроші ти, хто документально не підтвердив особистість користувача.
- Не допускали до гри на гроші осіб, які не досягли повноліття (21 року).
- Не допускали до гри на гроші осіб, які знаходяться в реєстрі про обмеження доступу до азартних ігор.
- Повідомляли КРАІЛ про наявність клієнтів, з ознаками залежності від гри.
Крім того, КРАІЛ регулярно відстежує, щоб онлайн-заклади використовували виключно сертифікований софт, який би гарантував клієнтам дотримання принципу чесної гри (щоб заявлений RTP відповідав фактичному), а також безпеку їх особистої інформації і фінансів.
Легальні онлайн-казино України
Станом на вересень 2022 року в Україні легально діють 14 онлайн-казино:
|Бренд казино
|Ліцензія КРАІЛ (дата видачі / №)
|1. Cosmolot Casino
|02.02.2021 № 34
|2. Slots City
|10.02.2021 № 47
|3. Parimatch
|10.02.2021 № 48
|4. First Casino
|18.02.2021 № 56
|5. Vulkan Casino
|07.04.2021 № 141
|6. Favbet
|05.04.2021 № 137
|7. Pin Up
|09.04.2021 № 147
|8. Slotoking Casino
|12.04.2021 № 150
|9. Gold Cup
|21.04.2021 № 165
|10. Joker
|06.05.2021 № 235
|11. Vbet
|31.05.2021 № 314
|12. Champion Casino
|27.09.2021 № 603
30 березня 2022 року букмекерська контора та онлайн-казино 1ХБет отримали ліцензію від КРАІЛ на свою легальну діяльність в Україні. Але вони були анульовані в серпні 2022 року, коли з’ясувалося, що оператор надав неповні дані щодо власника компанію – серед них виявилися резиденти Росії.
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