Хто визначає легальність казино в Україні

З 2009 по 2020 року азартна індустрія в Україні була в підпіллі. Це стосувалося і наземних і онлайн-казино. В липні 2020 року Верховна Рада України повернула гемблінгу теоретичний легалізований статус.

Чому лише теоретичний? Тому що потрібен був час, щоб був сформований і запрацював головний контролюючий в цій сфері національний орган – КРАІЛ України (Комісія по регулюванню азартних ігор і лотерей).

КРАІЛ України

Які головні завдання і функції КРАІЛ? Відповідно до Закону України цей орган повинен:

Розробляти і вносити до відповідних державних органів пропозиції щодо прийняття чи вдосконалення нормативно-правових актів у сфері азартних ігор. Перевіряти достовірність фінансових та технічних відомостей, які надають заявники для отримання ліцензій. Видавати та анулювати ліцензії в сфері азартного бізнесу. Формувати та вести ліцензійний реєстр. Перевіряти компанії, яким видані ліцензії, на дотримання встановлених правил ведення бізнесу в сфері азартних ігор, особливо виконання вимог відповідальної гри. Збирати відомості про фізичних осіб, які виявляють ознаки лудоманії, внесення їх до реєстру клієнтів, яким обмежено доступ до гральних закладів (в тому числі онлайн-ресурсів). Розглядати скарги гравців щодо спірних моментів їх взаємовідносин з гральними закладами. Звертатися до правоохоронних і інших контролюючих органів у разі виявлення діяльності на території України нелегальних гральних закладів (в тому числі онлайн-ресурси).

В Законі України завдань і функцій КРАІЛ значно більше, але для даної статті ми обрали головні, відкинувши велику кількість адміністративних повноважень цього органу. Але навіть із наведеного вище очевидно – саме від рішення КРАІЛ буде залежати статус легальності грального закладу на території України.

Склад КРАІЛ був сформований приблизно у в вересні 2020 року. Потім розроблялися і затверджувалися в Кабінеті Міністрів України критерії ліцензування гральних закладів. Лише в лютому 2021 году була видана перша українська ліцензія – її отримала компанія Космолот.

Хто може отримати ліцензію від КРАІЛ?

Розроблені чіткі критерії, які оператор азартних ігор повинен обов’язково виконати:

Це юридична особа, але не банк чи фінансова установа з статутним капіталом від 30 млн.грн. Ця юридична особа є резидентом України (має реальну юридичну адресу, офіс з персоналом на території країни). Ніхто з власників юридичної особи не є резидентом чи громадянином Росії. Юридична особо відкриває спеціальний депозитний рахунок на 46.8 млн.грн. для гарантування виплат гравцям у разі свого банкрутства.

Вартість ліцензії

Набувач ліцензії подає до КРАІЛ запит. КРАІЛ перевіряє всі документи і приймає рішення про надання ліцензії. Після отримання дозволу на ведення грального бізнесу компанія протягом 10 днів повинна сплатити до бюджету України річну вартість ліцензії:

На відкриття наземного казино – 390 млн.грн. в Києві, 195 млн.грн. в інших містах.

На відкриття наземного залу гральних автоматів – 75 млн.грн.

На запуск онлайн-казино – 25 млн.грн.

На запуск онлайн букмекерської контори – 195 млн.грн.

На запуск онлайн покерного залу – 5 млн.грн.

Ліцензія видається на 5 років з правом пролонгації, якщо протягом цих 5-ти років до компанії, яка веде гральний бізнес, не буде серйозних нарікань – оператор азартних ігор буде своєчасно сплачувати щорічну ліцензійну вартість, відповідні налоги на прибуток, дотримуватися правил чесної і відповідальної гри.

Контроль КРАІЛ ліцензійних закладів

Співробітники КРАІЛ регулярно відстежують, щоб заклади азартних ігор, які отримали українську ліцензію:

Проводили обов’язкову верифікацію гравців і не виплачували гроші ти, хто документально не підтвердив особистість користувача.

Не допускали до гри на гроші осіб, які не досягли повноліття (21 року).

Не допускали до гри на гроші осіб, які знаходяться в реєстрі про обмеження доступу до азартних ігор.

Повідомляли КРАІЛ про наявність клієнтів, з ознаками залежності від гри.

Крім того, КРАІЛ регулярно відстежує, щоб онлайн-заклади використовували виключно сертифікований софт, який би гарантував клієнтам дотримання принципу чесної гри (щоб заявлений RTP відповідав фактичному), а також безпеку їх особистої інформації і фінансів.

Легальні онлайн-казино України

Станом на вересень 2022 року в Україні легально діють 14 онлайн-казино:

Бренд казино Ліцензія КРАІЛ (дата видачі / №) 1. Cosmolot Casino 02.02.2021 № 34 2. Slots City 10.02.2021 № 47 3. Parimatch 10.02.2021 № 48 4. First Casino 18.02.2021 № 56 5. Vulkan Casino 07.04.2021 № 141 6. Favbet 05.04.2021 № 137 7. Pin Up 09.04.2021 № 147 8. Slotoking Casino 12.04.2021 № 150 9. Gold Cup 21.04.2021 № 165 10. Joker 06.05.2021 № 235 11. Vbet 31.05.2021 № 314 12. Champion Casino 27.09.2021 № 603

30 березня 2022 року букмекерська контора та онлайн-казино 1ХБет отримали ліцензію від КРАІЛ на свою легальну діяльність в Україні. Але вони були анульовані в серпні 2022 року, коли з’ясувалося, що оператор надав неповні дані щодо власника компанію – серед них виявилися резиденти Росії.

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