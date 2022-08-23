23 серпня, напередодні Дня Незалежності в Україні відзначають День Державного Прапора.
Ранок у Великому Місті зібрав теплі та патріотичні привітання.
Не забудьте надіслати їх своїм рідним, друзям та колегам.Також по темі: Українцям є чим пишатися? Головні підсумки Незалежності 30-річчя Незалежності: добірка зворушливих пісень про Україну Вихідні в серпні 2021: скільки українці відпочиватимуть на День Незалежності
Привітання з Днем Прапора у віршах
Небеса блакитні
Сяють з глибини,
А пшеничні й житні
Мерехтять лани.
Образ цей не зблідне,
Хоч минуть жнива.
Це знамено рідне –
Злото й синява.
Прапор наш, як літо,
В сонці майорить.
По долині – жито,
По горі – блакить.
Прапор наш – не битва,
Не рушничний дріб:
По горі молитва,
По долині – хліб.
***
Це прапор – вільної країни,
Це прапор – міста і села,
Це стяг моєї Батьківщини,
І в ньому вічності добра.
Він майорить, як синє небо,
Безхмарний – символе добра,
А жовтий – золоте колосся,
Відбиток віри та тепла.
І він, звеличиться над нами,
Показуючи вірний шлях,
Блакитним й жовтим кольорами,
На небі й на своїх полях.
***
Золото – в долині,
Угорі – блакить.
Прапор України
Гордо майорить.
Він – звитяг безмежність,
Слави козаків.
Стяг про незалежність
Світу сповістив.
Дорогим віднині
Стало на землі
Золото в долині
На блакитнім тлі.
***
З далеких часів відгомін іде
Про прадідів відвагу, мужність, славу.
Наш прапор житнім золотом цвіте;
Він – символ незалежної держави.
Знамення сяє сонцем золотим,
Небесною виблискує блакиттю…
З ним здобували все, що є святим;
І нас із ним нікому не скорити!
Привітання з Днем Прапора в прозі
Вітаю вас з Днем Державного Прапора, символу духу і свободи нашої країни. Це символ всіх головних етапів і звершень, які сталися протягом 30 років незалежності. Бажаю вашій родині щастя, здоров’я і віри у краще майбутнє нашої держави.
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Щиро вітаю вас з Днем Державного Прапора України. Для кожної країни прапор — символ її суверенітету та єдності нації, уособлення її могутності і незалежності. У всі часи державний прапор — священний. За нього віддавали життя і проливали кров, повага до прапора — це повага до свого народу, його коріння і традицій. Упевнений(-на), що, дивлячись на полотнище прапора, кожен українець — як житель великої країни — відчуває гордість за свою Батьківщину, за свій великий народ.
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Від усієї душі вітаю вас з Днем Прапора! Жовто-синій стяг – це наша незалежність, наш дух, честь і наша слава. З ним ми добилися незалежності й відновили власну державу. Це свято встановлено на честь багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України. Закликаю вас берегти стяг як важливу національну святиню!
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23 серпня, напередодні Дня незалежності, ми вшановуємо один з трьох символів суверенітету нашої держави – Державний Прапор України. Синьо-жовтий стяг уособлює нашу незалежність, є історичною пам’яттю та гордістю народу. Бажаю злагоди, сил та натхнення, успіхів у роботі на благо нашої країни! Хай розум, воля і любов до рідного краю згуртовують нас для здійснення високої мети – процвітання соборної, вільної, неподільної і могутньої України. Миру і процвітання нашій Державі!
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Дорогі друзі! Вітаю всіх вас з Днем Державного Прапора України. Державний прапор – це символ духу і свободи нашої країни. Це символ всіх головних етапів і звершень, які сталися протягом 30 років незалежної України. Дозвольте привітати вас з таким гарним святом і побажати кожній родині нашої незалежної України щастя, здоров’я і віри в краще майбутнє нашої держави.
Короткі СМС вітання на День Прапора
Вітаю з Днем Державного прапора України. Бажаю, щоб небо над головою було завжди ясним і блакитним, а урожай щедрим і багатим.
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У нашому прапорі – вся душа народу,
Його тепло в найкрасивіших тонах,
Тут дихає наша українська природа,
Тут чари, що не розкрити в словах.
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Вшануймо сьогодні наш стяг, адже це символ всіх головних етапів і звершень, які сталися протягом 30 років незалежності. Зі святом!
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З Днем Прапора України! Нехай в цей день прокинеться дух українського народу.
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Любіть Україну у сні й наяву,
Вишневу свою Україну,
Красу її, вічно живу і нову,
І мову її солов’їну.
З Днем Прапора України!
Привітання з Днем Прапора у картинках
Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки українці відпочиватимуть на День Незалежності.
Фото: Pixabay