Найкращому в світі сину. Зворушливі привітання з Днем народження від батьків

Привітання з Днем народження для сина від мами та батька.

У День народження сина батькам так хочеться знайти для нього особливі слова.

Але не завжди просто висловити всю ту ніжність і любов, яка накопичилася в серцям мами і тата.

Саме тому Ранок у Великому Місті вирішив зібрати красиві, теплі та зворушливі вітання сину українською мовою.

У кожному віці є свої переваги. В дитинстві ти був непосидючим і безтурботним, ти поспішав встигнути скрізь і усюди. Зараз ти – шановний, впевнена в собі людина. Ти відкрив свою справу, створив міцну сім’ю і побудував шикарний будинок, а на дачі у тебе прекрасний фруктовий сад. Сьогодні, синку, ми зібралися, щоб тебе привітати. Всього самого світлого я хочу тобі побажати. Збережи свій юнацький запал і не зраджуй собі.

***

Дорогий синку, у твій день народження хочеться привітати тебе з любов’ю і побажати бути впевненим у собі, сміливою й рішучою людиною, переможцем і лідером у всіх задуманих справах. Будь веселий, здоровий, товариський, зберігай творчий підхід до справи і вір в свою мрію.

***

З днем народження, дорогий синочку! Нехай твоє життя буде веселою і легкою, наповненої підтримкою друзів і коханих. Бажаю, щоб твої найкращі якості розвивалися, цілі досягалися, мрії здійснювалися. Ми тебе дуже любимо! Ти завжди можеш розраховувати на нашу підтримку. Гарного настрою, здоров’я, удачі!

***

Хороший наш синок, ти наша гордість і наша надія в житті. Бажаємо мудрості, доброти, щедрості. Щоб здоров’я не давало збоїв. Щоб настрій завжди було на висоті. У сім’ї нехай будуть тепло і затишок. Успіхів, удачі, везіння. Люблячі тебе батьки.

Сину мій, коханий хлопчик,

З днем народження, дитино,

Від душі тобі бажаю

Щастя, радості, довіри.

Щоб здоровим був, кремезним,

Щоб завжди перемагав,

Ставив цілі, вірив щиро

І тріумфу досягав.

***

З кожним роком ти мужнієш

І мудрішаєш, зростаєш…

Хай завжди у тебе буде

Все, що тільки забажаєш!

Успіхів, здоров’я, щастя —

У твою святкову днину

Хай все збудеться і вдасться…

З днем народження, мій сину!

***



Любий сину, привітати

Поспішаєм — я і тато,

В день народження, в це свято,

Буде хай дарів багато.

Зичим успіхів, добра,

Доля щоб легка була,

Здійснень мрій та сподівань,

Потаємніших бажань!



***

Моє серце і душа — сину мій рідненький!

Побажати що мені для тебе, маленький?

Будь сміливим, чесним, добрим, хай це знають люди.

І ім’я твоє. і совість — хай все чистим буде.

Що Господь тобі відміряв — те й живи весЕло,

Захищай сім’ю свою, бережи оселю.

Янгол світлий, підштовхни сина на шлях гожий

І за руку одведи від воріт ворожих!

Кожному ти дню радій, кожен день − то свято.

А любові, як весни, хай буде багато!

***

***

Вітаю тебе, синку, з Днем Народження! Нехай ми не завжди знаходили спільну мову, але я впевнена, що мої поради тобі допомогли здійснити хоч одне бажання! Будь щасливий і роби щасливими людей! Бажаю тобі тільки успіху в справах і віри в себе, і тоді у тебе обов’язково все вийде!

***

Синочок єдиний, синочок рідненький,

Ти — янгол найкращий в моєму житті.

Вітаю тебе з днем народження, синку,

Всіх благ нескінченних бажаю тобі!

Любові взаємної в радість, без зради,

В роботі досягнень великих, легких.

Завжди залишайся відвертим та справжнім,

Життя без ускладнень, турботи та лих!

Бажаю радіти усьому на світі,

Бо ранок — приємна чудова пора.

Живи так, як хочеш, як всі в щасті діти,

Бо поруч з тобою два моїх крила!

***

Мій хлопчик рідненький,

Гордість моя,

В тебе попереду

Ціле життя.

Будь ти сміливим,

Горя не знай,

Втілюй всі мрії

Та не страждай.

Ти, моє сонце,

Яскраво світи,

Я знаю, що зможеш

Всього досягти!

