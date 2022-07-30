Із найкращими побажаннями. Привітання з Днем Народження Людмилі

Оригінальні привітання з Днем Народження Людмилі у віршах, прозі й у картинках.
Людмила — надзвичайно красиве й милозвучне ім’я, що додає його власниці ніжності й жіночності.
Якщо серед твоїх знайомих є прекрасна дівчина Людмила й ти не можеш придумати, як цікаво й небанально привітати її з Днем народження, ми тобі допоможемо!
Ранок у Великому Місті підготував для тебе кілька найоригінальніших і найкрасАосивіших привітань для Людмил.
Читай, обирай найкраще й вітай свою близьку людину.
Красиві привітання з Днем народження Людмилі в прозі
Дорога Людмила! З великим задоволенням поспішаю привітати тебе з Днем Народження! Ти неймовірно життєрадісна і відкрита людина! Побажаю залишитися такою ж щирою й милою людям – як і донині!
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Людмилочко, День Народження буває тільки раз у житті, але ми вшановуємо цей день кожен рік. Так само й таких чудових людей, як ти, один раз зустрівши – не забудеш ніколи! Бажаю тобі, Людочко, зустрічати в житті тільки таких же позитивних людей, як і ти сама!
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Людо, немов золота хризантема, ти даруєш тепле світло. У день народження, Людмило, я бажаю тобі завжди ніжитися в промінцях доброти й розуміння, купатися в любові, радості й привітних усмішках. Ти так схожа на сонечко, яке зійшло на землю – яскрава й енергійна!
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З днем народження, чудова Людочка! Бажаю тобі настільки осяяного та багатого кохання, як найдорожчі й дивовижні діаманти у світі; настільки чистого, надійного і постійного оточення, як дорогоцінні метали, які обрамляють камені, щоб разом вийшло найдорожча прикраса з щирого щастя!
Оригінальні привітання з Днем народження людмилі у віршах
Ти Людмила наше чудо,
У світі кращої нема.
Добра ти й благородна,
І красива і мила.
З іменинами вітаєм,
І бажаєм ми в цей день:
Будь кохана і щаслива,
Гарних шлем тобі пісень!
***
З іменинами Людмила!
З великим святом тебе!
Нехай все те, що серцю мило
Буде радувати завжди!
Люба наша, будь щаслива,
Досягай великих висот.
Я бажаю жити красиво,
Без смутку і турбот!
***
Людмила, з днем народження!
Нехай буде життя прекрасним,
Красивим і багатим,
Веселим і контрастним!
Бажаю довголіття,
Скарбів безмежних,
Успіхів на роботі,
У любові й житті особистому!
***
Чесна, красива,
Чудова, мінлива,
Легкою ходою
По життю йди щасливо.
Людочка, з днем народження!
Вітаю тебе,
Нехай твоє бажання
Здійсниться будь-яке!
Коротенькі смс-привітання
Солодкого й веселого життя, доброї долі, прихильного неба, миру, сонця бажаю Людмилі в День Народження!
***
З Днем Народження моє пташеня, Людочка моя.
Сміх твій дзвінкий, як бубонець,
Радує мене. Я хочу, щоб ти як в казці
Кожен день жила.
***
Людочко, нехай щастя й любов будуть поруч з тобою завжди, і будь-які мрії здійснюються.
***
Іншої такої Людмили більш немає
Хоч обійди по колу білий світ.
Хочемо тебе привітати з днем народження
І побажати удачі й перемог.
Вітальні листівки для Людмили
Нагадаємо, раніше ми вже публікували привітання з Днем народження в прозі.
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