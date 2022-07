Із найкращими побажаннями. Привітання з Днем Народження Людмилі

Оригінальні привітання з Днем Народження Людмилі у віршах, прозі й у картинках.

Людмила — надзвичайно красиве й милозвучне ім’я, що додає його власниці ніжності й жіночності.

Якщо серед твоїх знайомих є прекрасна дівчина Людмила й ти не можеш придумати, як цікаво й небанально привітати її з Днем народження, ми тобі допоможемо!

Ранок у Великому Місті підготував для тебе кілька найоригінальніших і найкрасАосивіших привітань для Людмил.

Читай, обирай найкраще й вітай свою близьку людину.

Дорога Людмила! З великим задоволенням поспішаю привітати тебе з Днем Народження! Ти неймовірно життєрадісна і відкрита людина! Побажаю залишитися такою ж щирою й милою людям – як і донині!

***

Людмилочко, День Народження буває тільки раз у житті, але ми вшановуємо цей день кожен рік. Так само й таких чудових людей, як ти, один раз зустрівши – не забудеш ніколи! Бажаю тобі, Людочко, зустрічати в житті тільки таких же позитивних людей, як і ти сама!

***

Людо, немов золота хризантема, ти даруєш тепле світло. У день народження, Людмило, я бажаю тобі завжди ніжитися в промінцях доброти й розуміння, купатися в любові, радості й привітних усмішках. Ти так схожа на сонечко, яке зійшло на землю – яскрава й енергійна!

***

З днем народження, чудова Людочка! Бажаю тобі настільки осяяного та багатого кохання, як найдорожчі й дивовижні діаманти у світі; настільки чистого, надійного і постійного оточення, як дорогоцінні метали, які обрамляють камені, щоб разом вийшло найдорожча прикраса з щирого щастя!

Ти Людмила наше чудо,

У світі кращої нема.

Добра ти й благородна,

І красива і мила.

З іменинами вітаєм,

І бажаєм ми в цей день:

Будь кохана і щаслива,

Гарних шлем тобі пісень!

***

З іменинами Людмила!

З великим святом тебе!

Нехай все те, що серцю мило

Буде радувати завжди!

Люба наша, будь щаслива,

Досягай великих висот.

Я бажаю жити красиво,

Без смутку і турбот!

***

Людмила, з днем народження!

Нехай буде життя прекрасним,

Красивим і багатим,

Веселим і контрастним!

Бажаю довголіття,

Скарбів безмежних,

Успіхів на роботі,

У любові й житті особистому!

***

Чесна, красива,

Чудова, мінлива,

Легкою ходою

По життю йди щасливо.

Людочка, з днем народження!

Вітаю тебе,

Нехай твоє бажання

Здійсниться будь-яке!

Солодкого й веселого життя, доброї долі, прихильного неба, миру, сонця бажаю Людмилі в День Народження!

***

З Днем Народження моє пташеня, Людочка моя.

Сміх твій дзвінкий, як бубонець,

Радує мене. Я хочу, щоб ти як в казці

Кожен день жила.

***

Людочко, нехай щастя й любов будуть поруч з тобою завжди, і будь-які мрії здійснюються.

***

Іншої такої Людмили більш немає

Хоч обійди по колу білий світ.

Хочемо тебе привітати з днем народження

І побажати удачі й перемог.

Фото: Pexels

