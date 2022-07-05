​​Що таке змагальні комп’ютерні ігри

Ігрова індустрія дуже різноманітна — від ігор в казино до гри щоб заробити та кіберспорту.

Любителі ігор мають великий вибір.

Вас цікавлять змагальні ігри? Вам цікаво, якщо це не звичайний вид спорту? Чи плануєте ви побудувати кар’єру в галузі?

У цьому матеріалі ми дамо відповіді на деякі запитання, які можуть у вас виникнути щодо змагальних ігор.

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Змагальні ігри — це кіберспорт?

Фактично — так. На відміну від традиційних видів спорту, кіберспортсменам не потрібна така ж фізична сила та майстерність як звичайним спортсменам. Й хоча кіберспорт не є Олімпійським видом спорту, він зберігає важливий елемент спорту — змагання.

Геймери в кіберспорті борються один проти одного за перевагу онлайн. Змагання не обмежуються професійним рівнем.

Ви знайдете дуже багато різних турнірів для аматорів. Окрім того, що вони змагаються і грають, їм також цікаво дивитися за змаганнями інших гравців, що значно збільшує популярність кіберспорту.

Яка гра є найкращою кіберспортивну грою в індустрії

Хоча в індустрії регулярно проводиться багато кіберспортивних змагань, Dota 2 відома як найкраща і найпопулярніша гра.

У Dota 2 є численні кіберспортивні ліги, включаючи The International, яка є великим щорічним турніром. Подію організовує та проводить виробник гри корпорація Valve.

Крім цього, у грі також є супертурнір Dota Major Championships, в якому беруть участь найкращі гравці. Кожен гравець у турнірі викладається на повну, тому що переможців очікує шестизначний грошовий приз.

Крім цих змагань, в Dota 2 також грають і в інших важливих лігах кіберспорту, таких як e-League.

Чи можна зробити кар’єру в змагальних іграх

Відповідь однозначно ствердна. Хоча кар’єра в кіберспорті не є традиційною роботою з 9 до 6, але це те, що варто розглянути як варіант для середнього геймера.

Вам може бути цікаво знати, що геймери іноді заробляють сотні тисяч доларів на турнірах, тоді як справжні профі заробляють мільйони на найвищих рівнях. Не на багатьох роботах платять стільки.

Якщо ви плануєте побудувати кар’єру в змагальних іграх, вам потрібно бути витрачати час на тренування та відточувати свої навички. Підйом на вершину має першочергове значення, якщо ви хочете заробляти великі гроші в галузі.

Підсумок

Без сумніву, у світі кіберспорту є безліч ігор. Незалежно від того, чи хочете ви грати для розваги, чи професійно, ви обов’язково знайдете ігри для себе, для душі. Навіть якщо у вас хороша традиційна робота, мати додаткові гроші від того, що вам подобається робити, не є поганою ідеєю.

Отже, якщо ви вважаєте, що добре граєте, ви можете зареєструватися на декілька турнірів і подивитися, наскільки добре ви виступаєте.

Якщо у вас немає навичок гри, ви можете пройти навчання і стати професійним гравцем.

Нагадаємо, раніше ми публікували добірку безкоштовних онлайн-курсів для вивчення IT.

Фото: Fragster

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