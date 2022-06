Воїни інформаційного фронту: найкращі привітання з Днем журналіста у віршах, прозі та картинках

Найкращі привітання з Днем журналіста 2022 українською мовою у віршах, прозі та картинках.

6 червня українці відзначатимуть День журналіста.

В умовах повномасштабного наступу Росії журналісти перетворилися на справжніх воїнів, які невтомно боронять інформаційний фронт.

Вони не сплять ночами, пишуть матеріали під обстрілами в підвалах та роблять все можливе й неможливе для того, аби весь світ дізнався правду про те, що насправді відбувається на нашій Батьківщині.

Не забудь привітати з професійним святом знайомих та рідних журналістів, аби висловити свою повагу та підняти їм настрій.

Ранок у Великому Місті підготував найоригінальніші привітання для журналістів.

Якщо ти журналіст, боятися не треба,

Бо визнання людей – ось головна потреба.

Ми вас зі святом від душі вітаємо,

У нелегкій роботі успіхів бажаємо.

***

Нових вам злетів! В добрий час!

Хай супроводжують удачі,

Натхнення й сонячність надій

У повсякденності гарячій,

В стрімкій буденності подій.

Всепереможної вам віри!

Довіри й правди – на роки!

І хай таланить вам без міри,

Шановні наші земляки!

З днем журналіста!

***

Висвітлює життя завжди доречно,

За мить відображає часу плин,

І навіть там, де бути небезпечно,

Йому не обійтися без новин.

Сьогодні Україна відзначає

День журналіста. Тож бажаєм вам

Хай сонце ясно світить й не згасає,

Наче маяк далеким кораблям.

***

О мужнє плем’я журналістів!

Вітаю я зі святом нині Вас.

Здорові будьте, серцем чисті,

Щоб в грудях вогник не згасав.

Як древній Хронос, все фіксуйте:

Події, факти, імена.

Перед чиновниками не пасуйте,

Нехай тремтять від Вас вони!

Добра шановні Вам, наснаги,

Любові, щедрості й тепла.

На перехрестях всіх – відваги,

Щоб доля матір’ю була.

Тільки завдяки вашій непосильної праці ми завжди дізнаємося про події у світі першими, переживаємо чужі щасливі і сумні історії, знайомимося з великими людьми. Ви — наші вуха й очі, незмінні посередники між громадськістю і народом. Нехай у День журналіста здійсняться ваші заповітні мрії, а ваша красномовність отримала гідний відгук.

***

День журналіста – твоє прекрасне професійне свято. У цей чарівний день хочу побажати тобі більше цікавих, захопливих подій, легкого пера і, звичайно, удачі, без неї у твоїй справі було б дуже складно. Нехай на благо завжди служить завзятість, успіх і щасливий випадок.

***

Професія журналіста наскільки цікава, настільки й небезпечна. Саме тому, в День журналіста я бажаю тобі уважності, обережності та пильності. Нехай кожен твій крок буде продуманим і приносить тільки позитивні результати. І, звичайно ж, нехай всі твої історії й сюжети, служать на благо суспільства і країни.

***

Прийміть найщиріші вітання з нагоди професійного свята – Дня журналіста. Ваша повсякденна, наполеглива праця, високопрофесійне почуття обов’язку, відданість справі здобули широке визнання і шану великої армії читачів і шанувальників вашого таланту. Нехай і надалі ваше відкрите і щире слово служить правді та істині!

Ваша зброя – слово,

Штик у вас – перо,

Їх використовуйте

Людям на добро!

***

Ну, що, зі святом, друже – з Днем журналіста! Я бажаю тобі гострих тем, невичерпного натхнення, мирного неба над головою та задоволення від творчості!

***

Бажаємо час обігнати

І факт вже на місці чекати.

Тобі бажаєм ми й надалі

Вперед дивитися і бути витривалим!

***

Вітаю тебе з професійним святом – Днем журналіста! Хочу побажати удачі, любові, натхнення, миру та злагоди.

