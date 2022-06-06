Воїни інформаційного фронту: найкращі привітання з Днем журналіста у віршах, прозі та картинках

Найкращі привітання з Днем журналіста 2022 українською мовою у віршах, прозі та картинках.
6 червня українці відзначатимуть День журналіста.
В умовах повномасштабного наступу Росії журналісти перетворилися на справжніх воїнів, які невтомно боронять інформаційний фронт.
Вони не сплять ночами, пишуть матеріали під обстрілами в підвалах та роблять все можливе й неможливе для того, аби весь світ дізнався правду про те, що насправді відбувається на нашій Батьківщині.
Не забудь привітати з професійним святом знайомих та рідних журналістів, аби висловити свою повагу та підняти їм настрій.
Ранок у Великому Місті підготував найоригінальніші привітання для журналістів.
Привітання з Днем журналіста у віршах
Якщо ти журналіст, боятися не треба,
Бо визнання людей – ось головна потреба.
Ми вас зі святом від душі вітаємо,
У нелегкій роботі успіхів бажаємо.
***
Нових вам злетів! В добрий час!
Хай супроводжують удачі,
Натхнення й сонячність надій
У повсякденності гарячій,
В стрімкій буденності подій.
Всепереможної вам віри!
Довіри й правди – на роки!
І хай таланить вам без міри,
Шановні наші земляки!
З днем журналіста!
***
Висвітлює життя завжди доречно,
За мить відображає часу плин,
І навіть там, де бути небезпечно,
Йому не обійтися без новин.
Сьогодні Україна відзначає
День журналіста. Тож бажаєм вам
Хай сонце ясно світить й не згасає,
Наче маяк далеким кораблям.
***
О мужнє плем’я журналістів!
Вітаю я зі святом нині Вас.
Здорові будьте, серцем чисті,
Щоб в грудях вогник не згасав.
Як древній Хронос, все фіксуйте:
Події, факти, імена.
Перед чиновниками не пасуйте,
Нехай тремтять від Вас вони!
Добра шановні Вам, наснаги,
Любові, щедрості й тепла.
На перехрестях всіх – відваги,
Щоб доля матір’ю була.
Привітання з Днем журналіста в прозі
Тільки завдяки вашій непосильної праці ми завжди дізнаємося про події у світі першими, переживаємо чужі щасливі і сумні історії, знайомимося з великими людьми. Ви — наші вуха й очі, незмінні посередники між громадськістю і народом. Нехай у День журналіста здійсняться ваші заповітні мрії, а ваша красномовність отримала гідний відгук.
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День журналіста – твоє прекрасне професійне свято. У цей чарівний день хочу побажати тобі більше цікавих, захопливих подій, легкого пера і, звичайно, удачі, без неї у твоїй справі було б дуже складно. Нехай на благо завжди служить завзятість, успіх і щасливий випадок.Також по темі: Поява маленького богатиря: як привітати батьків з народженням сина Як привітати з днем народження захисника України — теплі слова для військового Майже сестра. Теплі привітання з Днем народження для подруги
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Професія журналіста наскільки цікава, настільки й небезпечна. Саме тому, в День журналіста я бажаю тобі уважності, обережності та пильності. Нехай кожен твій крок буде продуманим і приносить тільки позитивні результати. І, звичайно ж, нехай всі твої історії й сюжети, служать на благо суспільства і країни.
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Прийміть найщиріші вітання з нагоди професійного свята – Дня журналіста. Ваша повсякденна, наполеглива праця, високопрофесійне почуття обов’язку, відданість справі здобули широке визнання і шану великої армії читачів і шанувальників вашого таланту. Нехай і надалі ваше відкрите і щире слово служить правді та істині!
Короткі СМС-привітання з Днем журналіста
Ваша зброя – слово,
Штик у вас – перо,
Їх використовуйте
Людям на добро!
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Ну, що, зі святом, друже – з Днем журналіста! Я бажаю тобі гострих тем, невичерпного натхнення, мирного неба над головою та задоволення від творчості!
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Бажаємо час обігнати
І факт вже на місці чекати.
Тобі бажаєм ми й надалі
Вперед дивитися і бути витривалим!
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Вітаю тебе з професійним святом – Днем журналіста! Хочу побажати удачі, любові, натхнення, миру та злагоди.
Привітання з Днем журналіста в картинках
Нагадаємо, раніше ми публікували оригінальні привітання з днем народження.
Фото: Unsplash