Користь для психіки та тіла: добірка YouTube-каналів, що допоможуть займатися йогою вдома

Корисні YouTube-канали для домашніх занять йогою.

В умовах повномасштабної війни упоратися зі своїми емоціями вкрай непросто.

Постійний стрес, паніка, невизначеність та страх за життя поступово руйнують нашу психіку та роблять нас вразливими до будь-яких зовнішніх подразників.

Під час бойових дій необхідно приділяти увагу своїм відчуттям та давати собі заспокоїтися.

А допомогти в цьому може йога.

Корисні для тіла й душі вправи зараз доступні кожному, адже виконувати їх можна в себе вдома.

Розповідаємо, які YouTube-канали допоможуть освоїти йогу в домашніх умовах.

Викладачка сучасної йоги Сара Бет навчить усіх охочих виконувати корисні вправи.

На її каналі можна знайти різноманітні інструкції, а також основні вчення йоги для духовного розвитку.

Філософія практики, яку доносить до аудиторії дівчина, неодмінно знадобиться кожному в повсякденному житті.

Канадська інструкторка йоги Кассандра Рейнхардт із радістю ділиться на своєму каналі простими та доступними заняттями йогою, які зможуть опанувати навіть новачки.

До речі, Кассандра не тільки заснувала один із найпопулярніших каналів йоги на платформі YouTube, а й написала власну книгу про практику йоги.

Дівчина точно знає, як допомогти своїм підписникам розслабитися та відчути гармонію.

Ще одна канадська фітнес-блогерка Медді Лімбернер також ділиться з підписниками фізичними вправами й практиками з йоги, що допомагають зняти стрес.

До речі, родзинка її каналу — оригінальний музичний супровід у роликах, який не залишить байдужим нікого.

Американська інструкторка з йоги зі штату Техас із радістю навчить новачкам практикам з йоги.

Вона неодмінно змусить полюбити йогу навіть запеклих скептиків.

Невимушений стиль та яскравий відеоряд — усе це чекає на підписників на каналі дівчини.

Авторка цього каналу — яскравий приклад того, що ніколи не пізно змінювати своє життя.

Бретт Ларкін протягом 25 років займалась балетом та сучасними танцями, проте в один момент вирішила перекваліфікуватися та почати практикувати йогу.

З 2015 року вона надихає підписників на заняття та досі продовжує навчатися нових практик, аби ділитися знаннями з тими, хто бачить її на екрані своїх гаджетів.

