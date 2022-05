Привітання з 1 Травня 2022: вірші, проза, листівки

Як оригінально привітати з 1 Травня?

Вже незабаром увесь світ відзначатиме Міжнародний день праці.

Аби потішити близьких та рідних, не забудь привітати їх із 1 Травня.

Ранок у Великому Місті зібрав для тебе найкращі вітання українською мовою у прозі й віршах, а також короткі смс-привітання та листівки.

Читай, зберігай та надсилай тим, кого поважаєш!

Першого травня хто відзначає

День солідарності, миру і праці?

Здоровий народ це свято вважає —

Зустріч весни та прагне в ліси.

День Першотравня усім відкриває

Літні прогулянки, сезон пікніків.

Саме із цим тебе привітаємо!

Миру й наснаги тобі ми бажаємо!

***

Від щирого серця вас вітаєм

З молодим дзвінким травнем.

Нехай він буде найсвітлішим,

Світлим, добрим, найщирішим,

В літо двері відчиняє,

Справжнім щастям нас вітає.

З 1 Травня!

***

Із днем праці привітаю,

Добра та щастя побажаю!

Ще – мира, праці та добра,

Щоб доля щедрою була!

Щоб праця нами керувала,

Вдягала, гори злата дарувала!

Від щирого серця вітаємо зі святом 1 Травня! Бажаємо щастя, здоров’я, весняного тепла! Натхнення, творчої праці! Хай першотравневі свята принесуть Вам і Вашим близьким радість та задоволення! Хай панує мир, злагода та добробут у Ваших оселях!

***

Вітаю з Першотравнем. Нехай кожен день старанних праць завершується успіхом, нехай ніколи не втратить твоє серце прагнення до своїх мрій та ентузіазму до роботи. Бажаю чудових ідей для щасливого життя й безсумнівної користі від будь-якої справи.

***

Щиро вітаємо всіх з молодим і дзвінким травнем, святом весни, єднання й миру: на планеті й у душі! Незліченних прибічників вашим починанням, безмежного піднесення у здійсненні задуманого! Радісної праці як святині у людині, всесильної любові до життя!

з 1 Травня вас вітаю,

Зі святом розквіту весни.

Всього доброго бажаю,

Цвіту, щастя і краси.

***

Найщиріші вітання з чудовим весняним святом праці – Днем Першого Травня!

***

З першим травня я вітаю

І такого я бажаю:

Щоб цвіла ти як весна,

Щоб щасливою була,

І щоб сяяла як зірка,

Незабутня наша квітка!

***

Зі святом весни та праці — 1 Травня! Бажаю весняного настрою, здоров’я, здійснення заповітних мрій!

У більшості 1 травня викликає асоціації саме з радянським минулим.

Однак справжня історія цього дня взагалі ніяк не пов’язана зі Східною Європою.

Саме в США 1 травня 1886 року відбулися події, що стали підґрунтям для сучасного Міжнародного дня праці.

У той день робітники в Чикаго вийшли на протести, аби відстоювати свої права.

Зараз же 1 травня відзначають у 143 країнах світу, зокрема й в Україні.

Радянська влада започаткувала саме святкування 2 травня, яке в багатьох країнах не відзначають.

Зараз День праці вже не транслює ідеї соціалізму, тож не варто дарма приписувати його до пострадянської спадщини.

До речі, додаткового вихідного дня цьогоріч в Україні не буде.

Отож, встигни відпочити 1 числа й насолодися приходом справжньої весни в колі близьких.

Нагадаємо, раніше ми публікували привітання для бабусі з Днем народження.

Головне фото: Pixabay

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.