Привітання з 1 Травня 2022: вірші, проза, листівки

Як оригінально привітати з 1 Травня?
Вже незабаром увесь світ відзначатиме Міжнародний день праці.
Аби потішити близьких та рідних, не забудь привітати їх із 1 Травня.
Ранок у Великому Місті зібрав для тебе найкращі вітання українською мовою у прозі й віршах, а також короткі смс-привітання та листівки.
Читай, зберігай та надсилай тим, кого поважаєш!
Привітання з 1 Травня у віршах
Першого травня хто відзначає
День солідарності, миру і праці?
Здоровий народ це свято вважає —
Зустріч весни та прагне в ліси.
День Першотравня усім відкриває
Літні прогулянки, сезон пікніків.
Саме із цим тебе привітаємо!
Миру й наснаги тобі ми бажаємо!
***
Від щирого серця вас вітаєм
З молодим дзвінким травнем.
Нехай він буде найсвітлішим,
Світлим, добрим, найщирішим,
В літо двері відчиняє,
Справжнім щастям нас вітає.
З 1 Травня!
***
Із днем праці привітаю,
Добра та щастя побажаю!
Ще – мира, праці та добра,
Щоб доля щедрою була!
Щоб праця нами керувала,
Вдягала, гори злата дарувала!
Привітання з 1 Травня в прозі
Від щирого серця вітаємо зі святом 1 Травня! Бажаємо щастя, здоров’я, весняного тепла! Натхнення, творчої праці! Хай першотравневі свята принесуть Вам і Вашим близьким радість та задоволення! Хай панує мир, злагода та добробут у Ваших оселях!
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Вітаю з Першотравнем. Нехай кожен день старанних праць завершується успіхом, нехай ніколи не втратить твоє серце прагнення до своїх мрій та ентузіазму до роботи. Бажаю чудових ідей для щасливого життя й безсумнівної користі від будь-якої справи.
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Щиро вітаємо всіх з молодим і дзвінким травнем, святом весни, єднання й миру: на планеті й у душі! Незліченних прибічників вашим починанням, безмежного піднесення у здійсненні задуманого! Радісної праці як святині у людині, всесильної любові до життя!
Короткі СМС-привітання з Міжнародним днем праці
з 1 Травня вас вітаю,
Зі святом розквіту весни.
Всього доброго бажаю,
Цвіту, щастя і краси.
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Найщиріші вітання з чудовим весняним святом праці – Днем Першого Травня!
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З першим травня я вітаю
І такого я бажаю:
Щоб цвіла ти як весна,
Щоб щасливою була,
І щоб сяяла як зірка,
Незабутня наша квітка!
***
Зі святом весни та праці — 1 Травня! Бажаю весняного настрою, здоров’я, здійснення заповітних мрій!
Картинки й листівки з 1 Травня
Чи варто святкувати 1 травня в Україні?
У більшості 1 травня викликає асоціації саме з радянським минулим.
Однак справжня історія цього дня взагалі ніяк не пов’язана зі Східною Європою.
Саме в США 1 травня 1886 року відбулися події, що стали підґрунтям для сучасного Міжнародного дня праці.
У той день робітники в Чикаго вийшли на протести, аби відстоювати свої права.
Зараз же 1 травня відзначають у 143 країнах світу, зокрема й в Україні.Також по темі: Посівний календар садівника і городника на травень 2022 Місячний календар на травень 2022 – сприятливі та несприятливі дати Найкраще — попереду! Привітання з випискою з пологового будинку
Радянська влада започаткувала саме святкування 2 травня, яке в багатьох країнах не відзначають.
Зараз День праці вже не транслює ідеї соціалізму, тож не варто дарма приписувати його до пострадянської спадщини.
До речі, додаткового вихідного дня цьогоріч в Україні не буде.
Отож, встигни відпочити 1 числа й насолодися приходом справжньої весни в колі близьких.
Нагадаємо, раніше ми публікували привітання для бабусі з Днем народження.
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