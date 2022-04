Еко-крашанки. Як пофарбувати яйця натуральними барвниками

Як пофарбувати яйця на Великдень без використання небезпечних хімічних барвників? Ранок у Великому Місті зібрав кілька варіантів, які не нашкодять ані здоров’ю, ані екології.

Ми не будемо розповідати про лушпиння цибулі – про них, здається, і так уже всі знають.

Зупинимося на більш оригінальних варіантах власноруч зробити яскраві та безпечні крашанки.

Насиченого червоного кольору можна досягнути за допомогою звичайного буряка. Для цього натри 3 штуки на дрібній терці або в комбайні, додай столову ложку оцту і 1 літр води.

У 2 літри води розчини 3 ст.л. куркуми і додай 1 ложку оцту.

Усе, що тобі знадобиться – це домашній нерозведений виноградний сік.

Залий пів кілограму шпинату літром води і вари на повільному вогні, поки вода не стане яскраво-зеленою. Після цього додай у відвар 3 ст.л. оцту. Замість шпінату можна використати крапиву.

Розведи червоне вино з водою у співвідношення 1:1, додай 3 столові ложки оцту та 1 ложку солі.

Завари міцний чай міцний чай або натуральну каву.

Зроби морквяний фреш і опусти в нього яйця. Можна варити 8-10 хвилин або просто залишити їх на ніч.

