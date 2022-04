Голодування й жорсткі дієти: ТОП-5 помилок, які заважають схуднути

Чому вага стоїть на місці, попри всі твої старання?

Схуднення — вічна тема для багатьох дівчат.

Ми обмежуємо себе в задоволеннях, годинами тренуємося в спортивних залах, рахуємо калорії та їмо за розкладом.

Та у шаленій гонитві за омріяними формами ми часто робимо грубі й неочевидні помилки, що не допомагають схуднути й часом навіть псують здоров’я.

Розповідаємо, яких помилок краще уникати, щоб схуднути й не нашкодити своєму організму.

Люди, що намагається скинути зайві кілограми, часто сприймають їжу як основного ворога на полі бою, а дарма.

І скільки б лікарі не наголошували на тому, що якісне харчування — запорука нормальної роботи організму, деякі дівчата все ще продовжують знущатися зі свого тіла.

Саме через це часто буває так, що ми днями не їмо ані крихти, а вага навпаки тільки збільшується.

Варто запам’ятати, що ти маєш їсти 5 разів на день невеличкими порціями.

Забудь про “харчування водою й повітрям”, якщо дійсно бажаєш схуднути!

Більшість із нас навіть уявити не може, наскільки водний баланс важливий для нашого організму.

Від кількості випитої рідини залежить метаболізм, який і є рушійною силою під час схуднення.

Дволітрова пляшечка із водою має стати твоїм вірним супутником, якщо ти бажаєш позбутися зайвих кілограмів.

Постав її біля себе на робочому місці й зроби якесь нагадування, що стимулюватиме тебе пити частіше.

Якщо тобі складно вживати чисту воду, додавай до неї фрукти або ягоди.

Так буде і смачніше, і корисніше.

Як же іноді хочеться плідного тренування поласувати чимось смачненьким!

Але ж таким чином, ми зводимо всі наші старання нанівець!

Спорт може допомогти схуднути тільки в тандемі зі здоровим харчуванням.

Звісно, дозволяти собі маленькі приємності часом потрібно, але не варто цього робити, тільки-но вийшовши за поріг спортзали.

Не сприймай тренування як привід з’їсти щось шкідливе, бо ж так можна безрезультатно худнути роками.

Ще одна груба помилка, що може коштувати тобі здоров’я — відмова від жирів.

Без них наш організм нездатний засвоювати всі корисні мікроелементи, що надходять разом із фруктами й овочами.

Вони виступають своєрідним провідником і паливом для складного й багатогранного механізму всередині нас.

Запам’ятай: жири мають складати третину твого раціону, не варто їх боятися.

До того ж вони надають нам енергію й сили, які можна витратити на фізичну активність, яка принесе значно більше користі, аніж пасивне голодування.

Чарівні порошки й чаї, які активно рекламують у мережі, здаються безневинними, на перший погляд.

Та варто пам’ятати, що всі активні речовини мають певні наслідки для нашого організму.

На жаль, людство ще не винайшло чарівні пігулки, які позбавлять від зайвих кілограмів за лічені дні.

Дуже часто недобросовісні виробники уникають спеціальних перевірок і досліджень та труять дівчат, які в шаленій гонитві за ідеальними параметрами готові вживати будь-що.

Схуднення має бути комплексним і безпечним, тож краще утримайся від хімічних речовин.

Фото: Pexels

