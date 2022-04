Вибір на все життя: як назвати дитину у 2022 році

Як назвати дитину — справа для батьків відповідальна і серйозна.

Хтось у цьому питанні бере приклад з західної традиції, хтось слідує національним традиціям.

Адже важливо обрати ім’я, як пасуватиме не лише за звучанням, але й підходитиме до характеру.

Діти народжуються і під час війни.

Тож Ранок у Великому Місті склав добірку популярних дитячих імен.

Статистика за 2021 показала, якими іменами українці називали своїх новонароджених дітей:

Дехто ж з молодих батьків таки вирішив проявити оригінальність у виборі ім’я для свого малюка.

Так, серед рідкісних імен варто загадати:

У 2022 році будуть популярні такі імена для дітей:

чоловічі: Артем, Володимир, Ярослав, Марк, Василь, Данило, Максим, Михайло, Богдан.

жіночі: Христина, Ксенія, Ольга, Кіра, Анастасія, Олександра, Дар’я, Тетяна, Яна, Ніколь.

Так, серед рідкісних імен у 2022 році можна буде зустріти:

хлопчики: Адам, Єлісей, Платон, Соломон, Антін, Любомир, Назар, Орест, Ян.

дівчатка: Афіна, Златослава, Соломія, Регіна, Аріна, Евеліна, Ельвіра, Кароліна, Сабіна.

Однак, перш ніж реєструвати дитину під вибраним ім’ям, варто чесно дати собі відповідь: чи подобається воно й чи не завдасть шкоди малюкові.

Адже деякі психологи стверджують, що ім’я людини впливає на її характер, манери тат темперамент.

Фото: Рexels

