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ICTV Ранок 03.04.2022 11:15
03.04.2022 11:15
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Вибір на все життя: як назвати дитину у 2022 році

Вибір на все життя: як назвати дитину у 2022 році

Як назвати дитину — справа для батьків відповідальна і серйозна.

Хтось у цьому питанні бере приклад з західної традиції, хтось слідує національним традиціям.

Адже важливо обрати ім’я, як пасуватиме не лише за звучанням, але й підходитиме до характеру.

Діти народжуються і під час війни.

Тож Ранок у Великому Місті склав добірку популярних дитячих імен.

Модні дитячі імена 2022

Як батьки називали дітей

Статистика за 2021 показала, якими іменами українці називали своїх новонароджених дітей:

  • дівчаток: Анна, Софія, Марія, Вікторія, Дар’я, Вероніка, Поліна;
  • хлопчиків: Артем, Олександр, Максим, Богдан, Назар, Дмитро.

Дехто ж з молодих батьків таки вирішив проявити оригінальність у виборі ім’я для свого малюка.

Так, серед рідкісних імен варто загадати:

  • хлопчиків: Ахілес, Ізмаїл, Принц, Одисей, Тамерлан, Осман, Соломон, Еней, Царь, Мойсей, Рожден, Варфоломій, Куонг Кионг, Сулейман, Ксенофонт, Златослав.
  • дівчаток: Октавія, Феліція, Меліса, Божена, Весняна, Камільєна, Кассандра, Мальвіна, Санта, Квітослава, Сапфіра, Тіша, Юнона, Афіна, Есмеральда, Мадонна, Жасмін, Іскра, Златослава, Квітка, Імпєрія, Росінка, Флорентіна, Герда, Мелодісон, Іллінка, Аврора.
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Дитячі імена у 2022 році

У 2022 році будуть популярні такі імена для дітей:

чоловічі: Артем, Володимир, Ярослав, Марк, Василь, Данило, Максим, Михайло, Богдан.

жіночі: Христина, Ксенія, Ольга, Кіра, Анастасія, Олександра, Дар’я, Тетяна, Яна, Ніколь.

Так, серед рідкісних імен у 2022 році можна буде зустріти:

хлопчики: Адам, Єлісей, Платон, Соломон, Антін, Любомир, Назар, Орест, Ян.

дівчатка: Афіна, Златослава, Соломія, Регіна, Аріна, Евеліна, Ельвіра, Кароліна, Сабіна.

Однак, перш ніж реєструвати дитину під вибраним ім’ям, варто чесно дати собі відповідь: чи подобається воно й чи не завдасть шкоди малюкові.

Адже деякі психологи стверджують, що ім’я людини впливає на її характер, манери тат темперамент.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про календар вагітності.

Фото: Рexels

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Теги: імена, Діти
03.04.2022 11:15



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