Тепло та помірні опади: чим потішить погода в Україні цього квітня

Чого чекати від погоди у квітні 2022?

Весна — це час розквіту й оновлення.

Попри те, що цьогоріч таку прекрасну пору зіпсувала війна, окупантам не вдасться перемогти красу та силу природи.

Навіть після довготривалого дощу завжди виходить сонце.

Навіть погода цього квітня буде на нашому боці.

Розповідаємо, якою буде середня температура цього квітня та чи принесе погода багато опадів.

Квітень 2022 року потішить відносним теплом: середня місячна температура повітря коливатиметься від +9 до +13 градусів.

За статистикою минулих років, середня температура у квітні зазвичай становила від +8 до +12 градусів, а в гірських районах — від +2 до +7 градусів.

Найнижчі температурні показники у квітні становили -14 -16 градусів, а в Карпатах та на північному сході температура у квітні колись упала до 22 градусів морозу.

До речі, максимальна температура, зафіксована у квітні становила +27 +33 градуси, а в Карпатах — до +22 градусів.

Цьогоріч кількість опадів у квітні очікують на рівні 22-40 мм.

У гірських регіонах цей показник буде вищим: до 45-77 мм.

Середня місячна кількість опадів у квітні зазвичай становить 30-58 мм.

На півдні вона може коливатися в межах 24-29 мм, у Карпатах – до 60-89 мм, а на високогір’ї доходити до 109 мм.

Фото: Pexels

