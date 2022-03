Що принесе весняне рівнодення 2022: прогноз від астрологині

Чого чекати від весняного рівнодення у 2022 році?

Весняне рівнодення завжди було особливим днем.

Наші предки відзначали в цей день настання нового року та пробудження весни.

За повір’ями після настання рівнодення холоди мають відступити, а все живе на землі — прокинутися після зимової сплячки.

Цьогоріч день зрівняється з ніччю 20 березня, коли сонце увійде в знак Овна о 17:34.

Чи принесе нам це давнє свято довгоочікуваний мир?

Розповідаємо, чого чекати від весняного рівнодення 2022 за прогнозами астрологині Марини Скаді.

Зі сходом сонця 21 березня о 5:59 ранку починається відлік першого сонячного місяця.

Кожен такий місяць дорівнює 30 дням.

Оскільки в році 12 місяців, залишок у 5-6 днів (залежно від того, чи високосний рік) перед весняним рівноденням називають нульовими днями.

Умовно, це 13-й місяць, який здебільшого дуже вадко переноситься.

У цей період пригніченість може стати причиною проблеми зі здоров’ям та складнощі в стосунках, тож варто бути особливо пильними.

Наше життя має сильний зв’язок із рухом сонця екліптикою.

Перший схід сонця після переходу в знак Овна дарує натхнення, бадьорість, щирість, самостійність, цілеспрямованість та лідерство.

Овен усім нам відомий як знак сили та боротьби, що зараз має особливе значення для українців.

Овен належить до вогняного знаку, тож варто очікувати тепла й переродження природи.

Цьогорічне рівнодення подасть сильний імпульс, що надихне нас на нові успіхи та активність.

Усе в природі оживає та розвивається.

Після настання рівнодення день із часом ставатиме довшим.

Саме після 20 березня настане слушний час для того, аби відкритися чомусь новому й незвіданому або змінити сферу діяльності.

До речі, це чудова нагода зайнятися волонтерством під час війни, якщо ви вагалися.

За словами астрологині, для нашої держави цей день стане особливим.

20 березня принесе кардинальні зміни та трансформацію, що спровокує відродження після попелу, на який російська армія перетворила українські міста.

Місяць в гороскопі України перебуває у Водолії, а транзитний місяць на момент переходу сонця в Овен перебуватиме у 30 градусі знаку Зодіаку Терези.

Терези мають особливе символічне значення для нашої Батьківщини під час бойових дій.

Цей знак допоможе нам знайти розв’язання навіть для найскладніших питань дипломатичним шляхом.

Розмови на найвищому рівні витіснять усю агресію, войовничість та ненависті Росії.

Місяць в останньому градусі сферичної дуги передуватиме завершенню соціальних конфліктів.

Отож, Україні варто скористатися рівноденням задля знайдення компромісу та зниження напруги.

Дні після 20 березня стануть вирішальними в конфлікті.

Рівнодення неабияк посилить бажання громадян захищати свою націю та здобути мир і свободу, а увага всього світу буде прикута до подій в Україні.

Дуже скоро ми зможемо посісти почесне місце в рейтингу найсильніших держав.

Оскільки цей сакральний день пов’язаний з очищенням та оновленням душі, Марина Скаді рекомендує запалити свічку або лампадку.

Вогонь символізуватиме вивільнення всього негативу та наповнення енергією.

Детальніший прогноз можна подивитися у відео:

Фото: Pexels

