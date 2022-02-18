Відкрий для себе світ! 10 причин вивчити англійську

Якщо ти вже вчиш англійську, то добре усвідомлюєш її необхідність.

Проте, якщо все ще сумніваєшся, чи варто брати в руки словник, тоді мусиш знайти свою особисту мотивацію.

Ранок у Великому Місті зараз тобі допоможе.

ТОП-10 причин вивчити англійську

Статус найпопулярнішої мови у світі

Як тобі така статистика:

196 країн світу офіційно визнали англійську другою мовою;

1,5 млрд людей вже її знають;

приблизно 1 млрд починають вчити.

І така популярність цілком виправдана.

Англійська вважається мовою дипломатії, бізнесу, науки та інших важливих сфер.

Нові можливості

Англійська мова відкриває більше можливостей для власного розвитку та реалізації.

Без неї неможливо отримати освіту міжнародного рівня і дуже важко переїхати за кордон.

Вона буквально відкриває для нас увесь світ!

Розширення кар’єрних перспектив

Одна з головних причин вивчати англійську – професійне зростання.

Володіння англійською допоможе:

отримати високооплачувану роботу;

знайти бізнес-партнерів та залучити іноземних інвесторів;

їздити у закордонні відрядження.

Сміливі подорожі

Любиш відкривати для себе нові країни, вивчати звичаї інших народів та куштувати їхні традиційні страви?

З вільним володінням англійської і подорожувати, і отримати візу буде значно легше.

І жодних посередників не потрібно.

Круті знайомства

Якщо без англійської у подорожах обійтися сяк-тяк ще можна, то із цікавими знайомствами таке точно не пройде.

Хоча б заради можливості вільно спілкуватися і підтримувати відносини з людьми з інших країн, є сенс взятися за словник.

Доступу до кращої світової літератури

Якщо всі ті подорожі і спілкування — це зовсім не твоє, не поспішай закривати цю статтю.

Роботи найкращих і найвідоміших письменників насамперед переводяться на англійську.

Та й Джордж Орвелл із Джейн Остін значно краще звучать в оригіналі.

Перегляду серіалів та фільмів мовою оригіналу

До речі, про неповторність оригіналів.

Англійська вже давно вважається мовою медіаіндустрії.

Твої улюблені голлівудські актори виявляться ще харизматичнішими, а знайомі на слух пісні звучатимуть зовсім по-новому, коли дізнаєшся їхній сенс.

Можливість завжди “бути в темі”

80% інформації, що зберігається на комп’ютерах у всьому світі, є англомовною.

Тепер ти з легкістю користуватимешся нею без усіляких там конфузів Google-перекладача.

Та й окрім того, ти першим дізнаватимешся про модні тренди чи челленджі, які зазвичай ідуть із Заходу.

Тренування пам’яті

Вправи для вивчення іноземної мови та запам’ятовування слів — найкращий тренажер для пам’яті.

Щоденні уроки по 15 хвилин вже зовсім скоро принесуть свої плоди!

Відмінне хобі

Вивчення англійської може бути значно веселішим, ніж ти собі уявляєш.

Інтерактивні методи, які пропонуються більшістю сайтів та додатків, допоможуть розслабитися, а розмовні клуби дозволять знайти нових приятелів і позбутися мовного бар’єру.

До того ж, вдосконалювати свою англійську можна нескінченно, а разом і з нею — себе!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як подолати мовний бар’єр і почати говорити англійською.

Фото: Pexels

Софія Сукач

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