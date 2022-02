Відкрий для себе світ! 10 причин вивчити англійську

Якщо ти вже вчиш англійську, то добре усвідомлюєш її необхідність.

Проте, якщо все ще сумніваєшся, чи варто брати в руки словник, тоді мусиш знайти свою особисту мотивацію.

Ранок у Великому Місті зараз тобі допоможе.

Як тобі така статистика:

І така популярність цілком виправдана.

Англійська мова відкриває більше можливостей для власного розвитку та реалізації.

Без неї неможливо отримати освіту міжнародного рівня і дуже важко переїхати за кордон.

Вона буквально відкриває для нас увесь світ!

Одна з головних причин вивчати англійську – професійне зростання.

Володіння англійською допоможе:

Любиш відкривати для себе нові країни, вивчати звичаї інших народів та куштувати їхні традиційні страви?

З вільним володінням англійської і подорожувати, і отримати візу буде значно легше.

І жодних посередників не потрібно.

Якщо без англійської у подорожах обійтися сяк-тяк ще можна, то із цікавими знайомствами таке точно не пройде.

Хоча б заради можливості вільно спілкуватися і підтримувати відносини з людьми з інших країн, є сенс взятися за словник.

Якщо всі ті подорожі і спілкування — це зовсім не твоє, не поспішай закривати цю статтю.

Та й Джордж Орвелл із Джейн Остін значно краще звучать в оригіналі.

До речі, про неповторність оригіналів.

Англійська вже давно вважається мовою медіаіндустрії.

Твої улюблені голлівудські актори виявляться ще харизматичнішими, а знайомі на слух пісні звучатимуть зовсім по-новому, коли дізнаєшся їхній сенс.

80% інформації, що зберігається на комп’ютерах у всьому світі, є англомовною.

Тепер ти з легкістю користуватимешся нею без усіляких там конфузів Google-перекладача.

Та й окрім того, ти першим дізнаватимешся про модні тренди чи челленджі, які зазвичай ідуть із Заходу.

Щоденні уроки по 15 хвилин вже зовсім скоро принесуть свої плоди!

Вивчення англійської може бути значно веселішим, ніж ти собі уявляєш.

Інтерактивні методи, які пропонуються більшістю сайтів та додатків, допоможуть розслабитися, а розмовні клуби дозволять знайти нових приятелів і позбутися мовного бар’єру.

До того ж, вдосконалювати свою англійську можна нескінченно, а разом і з нею — себе!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як подолати мовний бар’єр і почати говорити англійською.

Фото: Pexels

