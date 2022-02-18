Роковини розстрілів на Майдані: історії тих, хто бачив усе на власні очі

Роковини розстрілів на Майдані.
18-20 лютого 2014 року в Києві відбулись найдраматичніші моменти протистояння між авторитарним режимом Януковича та протестувальниками з Майдану.
18 лютого згадуємо справжні дні єднання українців, які вистояли у час, коли здавалося, все програно.
18 лютого 2014 року почалася остання битва Революції Гідності, котра для багатьох українців і справді стала останньою.
18 лютого відбулася Мирна хода активістів Майдану до Верховної Ради, що переросла у масові зіткнення з силовиками. Того дня загинуло 22 людини і сотні були поранені.
Потім беркут два дні намагався взяти штурмом Майдан, але марно.
А вже вранці 20 лютого 2014 року самооборона пішла у наступ на Інститутській, де потрапила у пастку і силовики прицільно і цинічно розстріляли десятки активістів.
Майдан переміг, але високою ціною і забувати це ми не маємо права!
В ексклюзивному матеріалі Факти ICTV зібрали 4 історії учасників Революції гідності, які бачили усе на власні очі.Також по темі: Найбільші провали та здобутки після Революції Гідності "Зміни на обличчя": як світ змінив ставлення до України після Майдану Вікно можливостей для України: що насправді змінилося після Майдану?
Спогади очевидців Майдану
Микола Голіков
Чоловік згадує, що 18 лютого активісти вишукувались колонами і рушали до Маріїнського парку.
Збоку почались якісь провокації і в хід пішли каміння, бруківка.
Микола намагався допомогти жінці, коли всі почали тікати.
— Я став свідком картини, як 10 людей б’ють звичайного “вевешника” (боєць внутрішніх військ, – Ред.), я почав його витягувати, – згадує учасник революції.
Він розповів, що потім усі відійшли один від одного метрів на 20 і просто стояли.
Потім на протестувальників активно пішли “беркутівці”.
Чоловіка поранило в ногу.
Силовики намагались оточити протестувальників.
Вже після подій на Майдані, Микола пішов добровольцем на війну і навіть потрапив у полон.
Унікальні і трагічні історії інших Миколи та інших учасників Революції Гідності дивіться в ексклюзивному матеріалі Фактів.
Фото: Depositphotos