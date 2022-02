Роковини розстрілів на Майдані: історії тих, хто бачив усе на власні очі

Роковини розстрілів на Майдані.

18-20 лютого 2014 року в Києві відбулись найдраматичніші моменти протистояння між авторитарним режимом Януковича та протестувальниками з Майдану.

18 лютого згадуємо справжні дні єднання українців, які вистояли у час, коли здавалося, все програно.

18 лютого 2014 року почалася остання битва Революції Гідності, котра для багатьох українців і справді стала останньою.

18 лютого відбулася Мирна хода активістів Майдану до Верховної Ради, що переросла у масові зіткнення з силовиками. Того дня загинуло 22 людини і сотні були поранені.

Потім беркут два дні намагався взяти штурмом Майдан, але марно.

А вже вранці 20 лютого 2014 року самооборона пішла у наступ на Інститутській, де потрапила у пастку і силовики прицільно і цинічно розстріляли десятки активістів.

В ексклюзивному матеріалі Факти ICTV зібрали 4 історії учасників Революції гідності, які бачили усе на власні очі.

Чоловік згадує, що 18 лютого активісти вишукувались колонами і рушали до Маріїнського парку.

Збоку почались якісь провокації і в хід пішли каміння, бруківка.

Микола намагався допомогти жінці, коли всі почали тікати.

Він розповів, що потім усі відійшли один від одного метрів на 20 і просто стояли.

Потім на протестувальників активно пішли “беркутівці”.

Чоловіка поранило в ногу.

Силовики намагались оточити протестувальників.

Вже після подій на Майдані, Микола пішов добровольцем на війну і навіть потрапив у полон.

Унікальні і трагічні історії інших Миколи та інших учасників Революції Гідності дивіться в ексклюзивному матеріалі Фактів.

Фото: Depositphotos

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.