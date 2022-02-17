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ICTV Ранок 17.02.2022 16:20
17.02.2022 16:20
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Справжнє янголятко: Наомі Кемпбел уперше оприлюднила фото доньки

Справжнє янголятко: Наомі Кемпбел уперше оприлюднила фото доньки

51-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл уперше показала всьому світу свою маленьку донечку.

Світлиною знаменита “чорна пантера” поділилася на своїй сторінці в Інстаграмі.

На фото зірка позує в лаконічному чорному костюмі й тримає на руках дитину.

Родзинки кадру надає надзвичайно об’ємна зачіска Наомі.

Кемпбелл зробила ці знімки для модного глянцю, та схожу, не змогла втриматись і таки виклала цю красу.

— Я завжди знала, що у мене буде дитина, — такий вислів красуні розмітили на обкладинці журналу.

Прихильники в захваті, адже їм нарешті вдалося побачити маленьке янголятко.

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До цього дня Наомі в мережі викладала хіба що ручку чи ніжку крихітки.

Фанати завалили зірку своїми вподобаннями: за два дні світлина назбирала понад пів мільйона лайків.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Наомі похизувалась стрункими ногами.

Фото: imdb

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Теги: зірковий інстаграм, Наомі Кемпбелл, шоу-бізнес
17.02.2022 16:20



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