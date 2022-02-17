Справжнє янголятко: Наомі Кемпбел уперше оприлюднила фото доньки

51-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл уперше показала всьому світу свою маленьку донечку.
Світлиною знаменита “чорна пантера” поділилася на своїй сторінці в Інстаграмі.
На фото зірка позує в лаконічному чорному костюмі й тримає на руках дитину.
Родзинки кадру надає надзвичайно об’ємна зачіска Наомі.
Кемпбелл зробила ці знімки для модного глянцю, та схожу, не змогла втриматись і таки виклала цю красу.
— Я завжди знала, що у мене буде дитина, — такий вислів красуні розмітили на обкладинці журналу.
Прихильники в захваті, адже їм нарешті вдалося побачити маленьке янголятко.Також по темі: Їй справді 51? Наомі Кемпбелл приголомшила мережу гарячими фото Коли вік личить. Наомі Кемпбелл показала нові гарячі фото Гаряча штучка: Наомі Кемпбелл виставила оголені знімки в Instagram
До цього дня Наомі в мережі викладала хіба що ручку чи ніжку крихітки.
Фанати завалили зірку своїми вподобаннями: за два дні світлина назбирала понад пів мільйона лайків.
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Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Наомі похизувалась стрункими ногами.
Фото: imdb