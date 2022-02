Справжнє янголятко: Наомі Кемпбел уперше оприлюднила фото доньки

51-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл уперше показала всьому світу свою маленьку донечку.

Світлиною знаменита “чорна пантера” поділилася на своїй сторінці в Інстаграмі.

На фото зірка позує в лаконічному чорному костюмі й тримає на руках дитину.

Родзинки кадру надає надзвичайно об’ємна зачіска Наомі.

Кемпбелл зробила ці знімки для модного глянцю, та схожу, не змогла втриматись і таки виклала цю красу.

Прихильники в захваті, адже їм нарешті вдалося побачити маленьке янголятко.

До цього дня Наомі в мережі викладала хіба що ручку чи ніжку крихітки.

Фанати завалили зірку своїми вподобаннями: за два дні світлина назбирала понад пів мільйона лайків.

