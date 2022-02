«Дача» в кіно: чому варто подивитись фільм про унікальний центр для онкохворих дітей

У Міжнародний день онкохворої дитини в Мистецькому арсеналі відбувся допрем’єрний показ документальної стрічки «Дача».

Фільм розповідає про унікальний для країни центр, де родини з онконедужими дітьми мають можливість бути разом протягом виснажливого лікування.

Сьогодні стрічка виходить у благодійний онлайн-прокат на медіасервісі MEGOGO. А також стартує попередній продаж благодійних квитків на березневі сеанси в мережі кінотеатрів «Планета Кіно»

До команди, яка працювала над фільмом, увійшли режисер Олексій Смоляр, оператор та режисер монтажу Ангел Ангелов, композитор Артем Бабурін, продюсерка та сценаристка Ольга Гібелінда, співпродюсерка Світлана Тарасова.

Фільм «Дача» створений на грант Президента України для молодих кінематографістів за підтримки Держкіно. Він є кроком у боротьбі зі стереотипами по відношенню до родин, в яких хворіють діти, та подоланні бар’єрів, з якими вони зіштовхуються щодня. А також зрушенням на шляху до виходу з соціальної ізоляції усіх людей, хворих на рак, стверджують у Держкіно.

«Дім, далекий від дому», як його називають «дачники», було відкрито у 2009 році благодійним фондом «Запорука». Відтоді тут проживало близько 1400 дітей із різних куточків України.

Адже в «Запоруці» переконані, родина поряд під час складного та тривалого лікування — це величезний ресурс для одужання, бо не лише ліки лікують дитину.

Герої стрічки — засновниця та президентка «Запоруки» Наталія Оніпко, керівник дитячого відділення Національного інституту раку Григорій Климнюк, юні «дачники» — 14-річний Михайло Дьяков та 10-річний Макар Данильченко з Запоріжжя та їхні батьки.

Серед гостей, які завітали на кіноперегляд — друзі та амбасадори благодійного фонду «Запорука»: лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя, громадський діяч, волонтер Сергій Притула, дизайнерка Крістіна Бобкова, телеведучі Влад Волошин та Юлія Шпачинська.

«Ми повинні розуміти, що будь-яке суспільство, українське також, не рожеве та пухнасте. В ньому живе велика кількість стереотипів та злих людей. Людей, які через якісь обставини або просто через свій характер, не схильні до емпатії настільки, що можуть бути жорстокими до слабких. І такі проекти, як зокрема цей фільм, допомагають поступово, краплина за краплиною змінювати це суспільство на краще», — поділився музикант Тарас Тополя, який вкотре долучається до ініціатив фонду та підтримує його підопічних.

«Багато моїх друзів мене запитують, що таке «Дача», про яку я так часто згадаю. Чому вона так важлива? В чому її сила? Як там все влаштовано? Нарешті в мене буде можливість кинути їм лінк на фільм, аби вони самі побачили та зрозуміли, чому цей затишний дім є такою цінністю для родини, дитина в якої хворіє на рак», — зазначив телеведучий Влад Волошин.

Із середи, 16 лютого, стрічку можна подивитися, придбавши благодійний онлайн-перегляд на медіасервісі MEGOGO. Окрім того, стартував попередній продаж благодійних квитків на березневі кіносеанси в мережі «Планета Кіно».

Благодійний фонд «Запорука» вже 14 років підтримує родини онкохворих дітей і створює умови, аби сім’ї були разом під час лікування.

Із 2009 року фонд надає можливість проживати у центрі «Дача» дітям-пацієнтам Національного інституту раку та Охматдиту зі своїми рідними.

«Запорука» забезпечує їх ліками та медичними витратними матеріалами, психологічними консультаціями та реабілітацією. Окрім того, фонд опікується лікарнями та підтримує медичний персонал, щоб діти отримували вчасну та якісну медичну допомогу.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про центр для онкохворих дітей Дача.

Фото: Прес-служба благодійного фонду Запорука

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.