Світла історія про місце сили. У Києві зняли фільм про унікальний центр “Дача” для онкохворих дітей

У Мистецькому арсеналі презентують фільм про унікальний центр «Дача» для сімей з онкохворими дітьми

У вівторок, 15 лютого, в Міжнародний день онкохворої дитини, в Мистецькому арсеналі відбудеться допрем’єрний показ документальної стрічки режисера Олексія Смоляра «Дача».

Фільм створений на грант Президента України, що надається молодим діячам у галузі кінематографії для виробництва та реалізації творчих проєктів.

Присвячений унікальному київському центру «Дача» благодійного фонду «Запорука», який опікується онконедужими дітьми та їхніми родинами.

Зйомки стартували рік тому — в лютому 2021 року та тривали майже три місяці. До творчої групи увійшли режисер Олексій Смоляр, оператор та режисер монтажу Ангел Ангелов, композитор Артем Бабурін, продюсерка та сценаристка Ольга Гібелінда, співпродюсерка Світлана Тарасова.

Режисер сподівається, що цей фільм побачать люди, у яких є можливість підтримати цих дітей та їхні сім’ї:

— Наша стрічка не про хворобу, не про біль, тим паче, не про жалість. Вона про добру силу. Мені здається, що у висвітленні таких непростих питань не вистачає саме такої щирості та тепла. Подивіться фільм і ви також це відчуєте.

«Дача» була заснована благодійним фондом «Запорука» у 2009 році. За весь час свого існування тут безкоштовно зі своїми родинами проживали 1270 дітей різного віку з різних куточків України.

Герої фільму — діти, батьки та їхні «ангели-помічники» — працівники фонду «Запорука», психологи та лікарі. Серед них — чотирнадцятирічний Михайло Дьяков із Запоріжжя, якому вдалося перемогти хворобу, та його мама Наталя.

За словами мами Михайла, Наталії, в атмосфері, що вирує на «Дачі», лікування проходить швидше та легше. Там створені всі умови для того, щоб діти змогли відволіктися від всього, що пов’язано з лікарнею та болем.

І зазначає: важливо, аби це фільм подивились якомога більше людей. Щоб побачили, куди саме йде допомога. Наскільки вона дієва. Як їй радіють ті, кому вона потрібна.

Необхідно також, щоб побачили ті, хто стикнувшись з такою бідою, знали, що їх не залишать один на один. Що є люди, кому не байдуже, хто допоможе.

За словами продюсерки та сценаристки стрічки Ольги Гібелінди, їй хотілося зробити фільм, який не експлуатуватиме тему страждань, а навпаки — стане втіхою та підтримкою як для тих, хто долає хворобу, так і тих, хто знаходиться поряд.

З 16 лютого кожен охочий зможе не лише побачити світлу історію про «Дачу», а й підтримати «дачників». Це можна буде зробити, придбавши благодійні квитки в мережі кінотеатрів «Планета Кіно» та на медіасервісі MEGOGO.

Довідка. Благодійний фонд «Запорука» вже 14 років підтримує родини онкохворих дітей і створює умови, аби сім’ї були разом під час лікування. Із 2009 року фонд надає можливість проживати у центрі «Дача» дітям-пацієнтам Національного інституту раку та Охматдиту зі своїми рідними.

«Запорука» забезпечує їх ліками та медичними витратними матеріалами, психологічними консультаціями та реабілітацією. Окрім того, фонд опікується лікарнями та підтримує медичний персонал, щоб діти отримували вчасну та якісну медичну допомогу.

Зараз «Запорука» будує нову «Дачу». Офіційне відкриття заплановане в червні цього року.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто допомагає дітям, які живуть із ВІЛ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.