Жінка-епоха. Чим Королева Єлизавета II відзначилась за 70 років правління

Королева Єлизавета стала першим монархом в історії Великої Британії, який відзначає платиновий ювілей на престолі.

Коли 21-річна принцеса Елізабет клялась вірністю Співдружності та Британській імперії, вона ще не здогадувалася, що буквально за кілька років стане королевою Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з роду Віндзорі.

Зараз вона керує 15 країнами Співдружності націй, зокрема, Австралією, Багамськими островами та Канадою.

Уже 70 років. Хоч не мала бути королевою взагалі.

То як же їй вдалося стати справжньою легендою? Зараз розкажемо!

Єлизавета – дочка другого сина короля Георга V, і не сподівалася, що сяде на престол.

Аж раптом її дядько король Едуард VIII зрікся престолу, щоб одружитися з розлученою американською світською левицею.

Тоді королем став його молодший брат Георг, батько Єлизавети.

Так несподівано для себе вона стала спадкоємицею британського престолу.

Після смерті батька, 25-річна вже королева Єлизавета ІІ дала початок унікальному правлінню.

За 70 років на чолі держави були як злети, так і падіння.

Розпочала виконувати свої обов’язки Єлизавета Друга дуже рано.

У 14 років, тоді ще принцеса, вперше виступила по радіо зі зверненням до дітей, які постраждали від війни:

Доволі серйозні твердження, як для підлітка.

Вже у 1945 Єлизавета пішла служити в армію – приєдналася до Жіночої допоміжної територіальної служби, де вивчилася на водія та стала лейтенанткою.

Войовничий дух майбутньої володарки Великобританії почав проявлятися дуже рано.

Елізабет стала першою в історії британської королівської родини жінкою, яка служила у військовому підрозділі.

Вона й донині лишається єдиним живим очільником держави, який проходив службу під час Другої світової війни.

Фраза «вперше в історії» дуже часто виникає поруч із монархинею.

А ше, під час королівського туру по Австралії та Новій Зеландії з чоловіком Філіпом і принцесою у 1970 році Єлизавета II порушила багатовікову королівську традицію, коли вийшла на звичайну прогулянку, аби особисто привітати натовпи людей, а не махати їм рукою з безпечної відстані.

Тепер це звичайна практика для британської королівської сім’ї як за кордоном, так і вдома.

Як королева Єлизавета ставиться до України?

Чому вона завжди дотримується нейтралітету?

В які гучні скандали втрапляла королівська родина?

Детальніше дивіться в сюжеті Роксолани Влох.

