В мокрій сукні. Кім Кардашян засвітила свої форми в глянці

Американська теледіва Кім Кардашян стала героїнею обкладинки популярного жіночого глянцю.

Знімками зірка також поділилась у своєму Інстаграм-блозі.

На одному з кадрів Кім позує у мокрій сукні, що прилипла до шкіри.

Можна розгледіти струнку талію знаменитості.

На іншому фото Кардашян показує свої пишні сідниці у білому боді та з пучком на голові.

Серед інших світлин можна побачити її у футуристичних сукнях та вигадливих сережках незвичайної форми.

Так менш ніж за добу Кім зібрала вже майже 2 мільйони лаків.

Прихильники у захваті від такої краси.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Фото: kimkardashian

