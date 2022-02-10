В мокрій сукні. Кім Кардашян засвітила свої форми в глянці

Американська теледіва Кім Кардашян стала героїнею обкладинки популярного жіночого глянцю.
Знімками зірка також поділилась у своєму Інстаграм-блозі.
На одному з кадрів Кім позує у мокрій сукні, що прилипла до шкіри.
Можна розгледіти струнку талію знаменитості.
На іншому фото Кардашян показує свої пишні сідниці у білому боді та з пучком на голові.
Серед інших світлин можна побачити її у футуристичних сукнях та вигадливих сережках незвичайної форми.
Так менш ніж за добу Кім зібрала вже майже 2 мільйони лаків.
Прихильники у захваті від такої краси.
Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.
Нагадаємо, раніше ми показували фото Кім Кардашян у купальнику.
Фото: kimkardashian
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10.02.2022 19:15
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