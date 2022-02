Довголіття без жодної магії: 10 порад, які допоможуть прожити довше

Поради, які допоможуть прожити довге життя.

Життя прекрасне!

З якими труднощами не стикалися б люди, рано чи пізно більшість із них таки доходять до цієї думки.

Саме через це неодноразово здійснювались спроби створити еліксир молодості та вічного життя, почався нескінченний науковий прогрес та розвиток медицини.

І незважаючи на те, що жодному ще не вдалось уникнути невідворотного, довголіття — доступне кожному.

Для цього потрібно дотримуватися простих звичок, що допоможуть прожити не лише довге, а й щасливе і наповнене життя.

Ранок у Великому Місті вирішив про них розповісти.

Активний спосіб життя — це ключовий чинник здоров’я та довголіття.

Лише 30 хвилин фізичних навантажень у день суттєво зменшать ризик інсульту, діабету та раку, продовжать тривалість та якість життя, покращать настрій і самооцінку.

Навіть поза межами тренувань слід бути активними.

Фахівці радять робити не менше 10 тисяч кроків на день і якомога частіше підніматися сходами, а не ліфтом.

Про важливість правильного харчування було сказано стільки, що цей пункт вже не потребує жодних пояснень.

Від того, що і як ти їси, залежить настрій, стан твого здоров’я і максимальна тривалість життя.

Вживай корисну, екологічно чисту їжу невеликими порціями.

Мінімізуй кількість надмірно солених, солодких та жирних страв — користі у них небагато.

Здоровий сон береже нас від багатьох захворювань.

У тому числі — діабету, серцево-судинних хвороб, інсульту, високого кров’яного тиску, збільшення ваги та ожиріння, порушення імунної системи, погіршення психічного здоров’я та депресії.

Достатньо 7-8 годин на добу — і ти відчуватимеш себе здорово та енергійно.

Шкідливі звички — не сумісні з довголіттям.

Чим швидше їх позбутися, тим довше часу буде для щасливих моментів.

До речі, навіть якщо не куриш, а просто дихаєш сигаретним димом — вкорочуєш собі віку.

Він містить більше 4000 хімічних речовин, з яких, принаймні, 250 — шкідливі, а понад 50 викликають рак.

Про необхідність підтримувати водний баланс, думаєм, усі теж наслухані.

Але, якщо ти так і не почав(-ла) активно пити воду, саме час цим зайнятись!

Норма рідини в день для дорослої людини – 4% від загальної маси тіла, тобто 2800 – 3000 мл/день при вазі 70-75 кг.

Думки матеріалізуються.

Не варто псувати свої нерви через те, що трапилось у далекому минулому або боятись того, що, можливо, ніколи й не настане.

Сльози допомагають позбавлятися від накопиченого негативу.

Вони просто таки необхідні для вивільнення емоцій і боротьби зі стресом.

Аби жити довше, варто дозволяти собі плакати.

Адже сльози — це зовсім не прояв слабкості.

І так, чоловіки теж можуть плакати — можливо, після подолання цього стеоретипу смертність від серцево-судинних захворювань серед чоловіків знизиться.

Якщо хочеш жити довго, то запам’ятай нарешті — самолікування є шкідливим для нашого здоров’я.

На лікарів грошей шкодувати не слід не лише тоді, коли вже є проблема.

Своєчасна діагностика й регулярні обстеження можуть продовжити життя на 10-15 років.

Сучасний науковець, доктор стенфордського університету Барбара Фредріксон, яка досліджувала вплив емоцій та думок на наше життя, казала:

Воно й направду так.

Потрібно жити тут і зараз, бути щасливими у моменті та не втрачати жодної хвилини дорогоцінного часу.

Плануй подорожі, спілкуйся із близькими, грай у доміно чи співай у караоке — словом, рослабся й дозволь потішити себе чимось приємним.

Щодня варто знаходити час для абстрагації від зовнішнього світу, незліченних інформаційних потоків та власних проблем.

У цьому може допомогти медитація або просто перебування у повній тиші.

Саме тиша дозволяє концентруватися і бути більш спокійними та врівноваженими, що позитивно впливає на нервову систему.

Фото: Pexels

