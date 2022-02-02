Довголіття без жодної магії: 10 порад, які допоможуть прожити довше

Поради, які допоможуть прожити довге життя.
Життя прекрасне!
З якими труднощами не стикалися б люди, рано чи пізно більшість із них таки доходять до цієї думки.
Саме через це неодноразово здійснювались спроби створити еліксир молодості та вічного життя, почався нескінченний науковий прогрес та розвиток медицини.Також по темі: Годі сидіти! Як почати займатися і кайфувати від спорту Для здоров'я та довголіття: продукти, які містять антиоксиданти Час рухатись! Чим небезпечний сидячий спосіб життя та як із цим боротись?
І незважаючи на те, що жодному ще не вдалось уникнути невідворотного, довголіття — доступне кожному.
Для цього потрібно дотримуватися простих звичок, що допоможуть прожити не лише довге, а й щасливе і наповнене життя.
Ранок у Великому Місті вирішив про них розповісти.
Як прожити довше?
Більше руху!
Активний спосіб життя — це ключовий чинник здоров’я та довголіття.
Лише 30 хвилин фізичних навантажень у день суттєво зменшать ризик інсульту, діабету та раку, продовжать тривалість та якість життя, покращать настрій і самооцінку.
Навіть поза межами тренувань слід бути активними.
Фахівці радять робити не менше 10 тисяч кроків на день і якомога частіше підніматися сходами, а не ліфтом.
Харчуйся здорово
Про важливість правильного харчування було сказано стільки, що цей пункт вже не потребує жодних пояснень.
Від того, що і як ти їси, залежить настрій, стан твого здоров’я і максимальна тривалість життя.
Вживай корисну, екологічно чисту їжу невеликими порціями.
Мінімізуй кількість надмірно солених, солодких та жирних страв — користі у них небагато.
Спи вдосталь
Здоровий сон береже нас від багатьох захворювань.
У тому числі — діабету, серцево-судинних хвороб, інсульту, високого кров’яного тиску, збільшення ваги та ожиріння, порушення імунної системи, погіршення психічного здоров’я та депресії.
Достатньо 7-8 годин на добу — і ти відчуватимеш себе здорово та енергійно.
Забудь про шкідливі звички
Шкідливі звички — не сумісні з довголіттям.
Щодня вони вкорочуть життя щонайменше на 30 хв!
Чим швидше їх позбутися, тим довше часу буде для щасливих моментів.
До речі, навіть якщо не куриш, а просто дихаєш сигаретним димом — вкорочуєш собі віку.
Він містить більше 4000 хімічних речовин, з яких, принаймні, 250 — шкідливі, а понад 50 викликають рак.
Підтримуй водний баланс
Про необхідність підтримувати водний баланс, думаєм, усі теж наслухані.
Але, якщо ти так і не почав(-ла) активно пити воду, саме час цим зайнятись!
Норма рідини в день для дорослої людини – 4% від загальної маси тіла, тобто 2800 – 3000 мл/день при вазі 70-75 кг.
Думай позитивно
Думки матеріалізуються.
Позитивне мислення не лише допомагає досягнути бажаного, а й позбаляє від тривоги та страхів.
Не варто псувати свої нерви через те, що трапилось у далекому минулому або боятись того, що, можливо, ніколи й не настане.
Не стримуй сліз
Сльози допомагають позбавлятися від накопиченого негативу.
Вони просто таки необхідні для вивільнення емоцій і боротьби зі стресом.
Аби жити довше, варто дозволяти собі плакати.
Адже сльози — це зовсім не прояв слабкості.
І так, чоловіки теж можуть плакати — можливо, після подолання цього стеоретипу смертність від серцево-судинних захворювань серед чоловіків знизиться.
Відвідуй лікарів
Якщо хочеш жити довго, то запам’ятай нарешті — самолікування є шкідливим для нашого здоров’я.
На лікарів грошей шкодувати не слід не лише тоді, коли вже є проблема.
Своєчасна діагностика й регулярні обстеження можуть продовжити життя на 10-15 років.
Женись за позитивними емоціями
Сучасний науковець, доктор стенфордського університету Барбара Фредріксон, яка досліджувала вплив емоцій та думок на наше життя, казала:
Позитивні емоції допомогли людям вижити.
Воно й направду так.
Потрібно жити тут і зараз, бути щасливими у моменті та не втрачати жодної хвилини дорогоцінного часу.
Плануй подорожі, спілкуйся із близькими, грай у доміно чи співай у караоке — словом, рослабся й дозволь потішити себе чимось приємним.
Полюби тишу й спокій
Щодня варто знаходити час для абстрагації від зовнішнього світу, незліченних інформаційних потоків та власних проблем.
У цьому може допомогти медитація або просто перебування у повній тиші.
Саме тиша дозволяє концентруватися і бути більш спокійними та врівноваженими, що позитивно впливає на нервову систему.
Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, як не стати заручником шкідливої звички.
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