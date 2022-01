Після повноліття. У якому віці починати інтимне життя

Більшість підлітків соромляться відкрито говорити з батьками на цю тему й не знають, коли краще починати інтимне життя.

Кількість абортів серед неповнолітніх дівчат щороку невпинно зростає, а консервативність у стосунках підлітків і батьків так і не зникає.

Для людей, що народилися в XX столітті, тема сексу, на жаль, все ще залишається табуйованою, а діти дізнаються про все здебільшого з неперевірених джерел в інтернеті або розмовляють про це між собою.

Питання рекомендованого віку для статевих стосунків все ще залишається відкритим для багатьох українців, тож зараз спробуємо відповісти.

Заведено вважати, що вік сексуальної згоди в Україні — 16 років.

Редакція закону Конституції України, що була затверджена тільки у 2018-му році, наголошує на тому, що секс із неповнолітньою дитиною, що не досягла шістнадцятирічного віку, суворо карається законом.

Лікарі наголошують на тому, що для дівчинки особливо важливо бути повноцінно сформованою перед тим, як починати активне інтимне життя.

У більшості дівчат менструальний цикл стабілізується у 16-18 років, до цього разу вкрай не рекомендовано займатися сексом.

Саме тому гінекологи радять відкласти цей процес до повноліття, адже саме у вісімнадцять років підлітки остаточно формуються фізично й емоційно.

Хтось скаже: “Є дівчата, що мають стабільний цикл і розвинуті статеві органи задовго до повноліття”.

Проте не варто забувати про те, що у 13-17 років підлітки дуже часто діють, спираючись на миттєві емоції, а потім не знають, як розв’язувати свої проблеми.

На жаль, сексуальна освіта в Україні все ще не досягла того високого рівня.

Молоді люди часто навіть не думають про контрацепцію, а потім не знають куди бігти, щоб переривати незаплановану вагітність.

Ще одна загроза, викликана інтимом між підлітками — інфекційні захворювання, що передаються статевим шляхом.

Партнери можуть навіть не здогадуватися про наявність хвороб у своєму організмі, адже через юний вік не бачать необхідності проходити повноцінне медобстеження.

Зважаючи на ці причини, і лікарі, і психологи одностайно радять починати вести активне статеве життя після вісімнадцятиріччя, адже саме в цей період підліткам вистачає багажу знань, щоб не наробити помилок.

Коли саме займатися сексом уперше, кожен вирішує для себе самостійно. Але ми рекомендуємо прислухатися до порад фахівців та не поспішати.

