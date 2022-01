Смертельний відпочинок у горах: чому гинуть туристи?

В Україні епідемія травм на зимових курортах.

Туристи гинуть в горах, їх накривають лавини.

Карпати манять відпочивальників, затьмарюють їм розум й вбивають!

Туристи з Одещини хотіли відпочити в горах й насолодитись краєвидом.

Однак їхній похід завершився трагедією. Чоловік травмував ногу, а його мати загинула.

Рятувальники попереджали їх про негоду. Але вони не прислухались.

І подібних випадків чимало.

У Татрах в Словаччині загинула львів’янка. Дівчина посковзнулася і впала з висоти 300 метрів.

Рятувальники кажуть, у дівчини було не достатньо спорядження.

Якщо ви збираєтеся в похід горами, обов’язково зважайте на погодні умови, не одягайтеся як на звичайну прогулянку, не йдіть самотужки, краще пристаньте до спеціалістів й потурбуйтеся про зв’язок з рятувальниками.

Начальниця сектора зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України у Закарпатській області, Наталія Батиро розповідає, яких правил слід дотримуватись, якщо загубились в горах:

Треба рухатися до води, ви знайдете потічок, потічок виведе до річки, а річка, як відомо, веде до населеного пункту.

Якщо в горах вас зустріла ніч, знайдіть прихисток в лісі або вирийте заглиблення в снігу, аби не обмерзнути від вітру й періодично робіть зарядку.

Яке спорядження має бути при вас в горах?

Які кроки мають зробити власники гірськолижних курортів аби зменшити смертність?

Детальніше про це і не тільки дивіться в сюжеті Ольги Клибанської в рубриці “Гаряча тема”.

Фото: Рexels

