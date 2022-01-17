Вічна класика: ТОП-5 речей, що завжди будуть актуальними

Багатьох модниць хвилює питання: як завжди залишатися в тренді?
Невтомні дизайнери придумують усе нові й нові моделі, які розкуповують в мережі за декілька хвилин.
Дійсно, за трендами важко встигати: речі, що були писком моди ще кілька тижні тому, стають застарілими з неймовірною швидкістю.
Аби допомогти вам залишатися модними незалежно від того, який одяг зараз на піку популярності, ми підготували для вас список елементів гардеробу, що точно пасуватимуть усім і ніколи не втратять своєї актуальності.
ТОП-5 речей, що ніколи не вийдуть із моди
Пальто з поясом
Шкіряне, зі штучного хутра, кашемірове, з вишивкою чи без — пальто ніколи не втратить своєї актуальності.
Для багатьох дівчат ця річ — улюблений верхній одяг.
Це зовсім не дивно, адже пальто можна поєднувати і з сукнями, і з суворими костюмами, і з повсякденними аутфітами.
Воно матиме чудовий вигляд і з кросівками, і з підборами.
Поясок на талії чудово підкреслить витонченість фігури, а пастельні тони додадуть образу елегантності й вишуканості.
Пальта активно носили модниці минулого століття, але воно й досі залишається на піку популярності серед усіх елементів осінньо-зимового гардероба, та й навряд чи колись здасть свої позиції.
Джинсова куртка
Одна з найпопулярніших речей останніх років минулого століття, що й досі не втратила своєї поширеності й актуальності.
Джинсівки носить і молодь, і люди старшого віку.
Вони підкорюють серце своєю доступністю, зручністю й універсальністю.
Джинсову куртку можна з легкістю поєднати й з вечірньою сукнею, і зі спортивним костюмом.
Урізноманітнити класичну куртку можна за допомогою вишивки, значків або принтів, створених спеціальними фарбами для тканини
Якщо ж хочете додати своєму образу “перчинки” й зухвалості, оберіть варіант із дірочками й потертостями. Зараз на ринку представлений широкий вибір моделей будь-яких кольорів і фасонів, що задовольнять смаки навіть найвибагливіших покупців.
Хто сказав, що джинсову куртку можна носити лише влітку чи навесні?
Купуйте модель зі штучним хутром чи шерстю й будьте на стилі навіть у холодну пору року!
Маленька чорна сукня
Улюблениця модниць усіх часів і країн. Без цієї елегантної й водночас простої речі неможливо уявити повноцінний гардероб будь-якої дівчини.
Чорна приталена сукня, що добре сидить на тілі, підійде і для виходу у світ, і для звичайної вечірньої прогулянки, і для святкування дня народження.
Додати образу простоти чи вишуканості можна за допомогою різноманітних аксесуарів.
Для гучного святкування варто обрати масивні прикраси з блискітками, що красиво блищатимуть при штучному освітленні, а от для повсякденного аутфіту краще обирати невеличкі прикраси, що не будуть занадто виділятися.
Білі кросівки
Незамінне взуття, що має бути в кожного без винятку. Воно ніколи не втратить своєї актуальності через неймовірну практичність.Також по темі: Екохутро та маскулінність. Модні тренди на зиму 2022 Універсально, стильно та практично. Модні джинси на зиму 2022 Стиль та вишуканість. Топ модних образів Насті Каменських
Кросівки чи кеди білого кольору ідеально пасуватимуть і до джинсів з футболкою, і до спідниці, і до легкої сукні.
На щастя, стереотип про те, що кросівки носять лише хлопці, а дівчаче взуття — це винятково підбори, давно канув у минуле, тож жінки спокійно можуть насолоджуватися зручним взуттям, поєднуючи його з жіночними луками.
Класичний піджак
У багатьох людей цей елемент гардеробу асоціюється зі школою й дитинством, а дарма.
Піджаки в поєднанні з правильно підібраними аксесуарами й низом можуть перетворити вас на статусну й елегантну леді.
Їх можна носити і з повсякденними луками, і на важливі ділові зустрічі.
До речі, піджак, доповнений поясом на талії, підкреслить вашу жіночність.
Ця річ уже давно перестала бути виключно чоловічою, тож сміливо носіть її й будьте в тренді!
Отож, носіть речі, що будуть завжди актуальними й чаруйте оточення своєю красою й вишуканістю!
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Фото: Pexels
Олександра Лоскот