Вічна класика: ТОП-5 речей, що завжди будуть актуальними

Багатьох модниць хвилює питання: як завжди залишатися в тренді?

Невтомні дизайнери придумують усе нові й нові моделі, які розкуповують в мережі за декілька хвилин.

Дійсно, за трендами важко встигати: речі, що були писком моди ще кілька тижні тому, стають застарілими з неймовірною швидкістю.

Аби допомогти вам залишатися модними незалежно від того, який одяг зараз на піку популярності, ми підготували для вас список елементів гардеробу, що точно пасуватимуть усім і ніколи не втратять своєї актуальності.

Шкіряне, зі штучного хутра, кашемірове, з вишивкою чи без — пальто ніколи не втратить своєї актуальності.

Для багатьох дівчат ця річ — улюблений верхній одяг.

Це зовсім не дивно, адже пальто можна поєднувати і з сукнями, і з суворими костюмами, і з повсякденними аутфітами.

Воно матиме чудовий вигляд і з кросівками, і з підборами.

Поясок на талії чудово підкреслить витонченість фігури, а пастельні тони додадуть образу елегантності й вишуканості.

Пальта активно носили модниці минулого століття, але воно й досі залишається на піку популярності серед усіх елементів осінньо-зимового гардероба, та й навряд чи колись здасть свої позиції.

Одна з найпопулярніших речей останніх років минулого століття, що й досі не втратила своєї поширеності й актуальності.

Джинсівки носить і молодь, і люди старшого віку.

Вони підкорюють серце своєю доступністю, зручністю й універсальністю.

Джинсову куртку можна з легкістю поєднати й з вечірньою сукнею, і зі спортивним костюмом.

Урізноманітнити класичну куртку можна за допомогою вишивки, значків або принтів, створених спеціальними фарбами для тканини

Якщо ж хочете додати своєму образу “перчинки” й зухвалості, оберіть варіант із дірочками й потертостями. Зараз на ринку представлений широкий вибір моделей будь-яких кольорів і фасонів, що задовольнять смаки навіть найвибагливіших покупців.

Хто сказав, що джинсову куртку можна носити лише влітку чи навесні?

Купуйте модель зі штучним хутром чи шерстю й будьте на стилі навіть у холодну пору року!

Улюблениця модниць усіх часів і країн. Без цієї елегантної й водночас простої речі неможливо уявити повноцінний гардероб будь-якої дівчини.

Чорна приталена сукня, що добре сидить на тілі, підійде і для виходу у світ, і для звичайної вечірньої прогулянки, і для святкування дня народження.

Додати образу простоти чи вишуканості можна за допомогою різноманітних аксесуарів.

Для гучного святкування варто обрати масивні прикраси з блискітками, що красиво блищатимуть при штучному освітленні, а от для повсякденного аутфіту краще обирати невеличкі прикраси, що не будуть занадто виділятися.

Незамінне взуття, що має бути в кожного без винятку. Воно ніколи не втратить своєї актуальності через неймовірну практичність.

Кросівки чи кеди білого кольору ідеально пасуватимуть і до джинсів з футболкою, і до спідниці, і до легкої сукні.

На щастя, стереотип про те, що кросівки носять лише хлопці, а дівчаче взуття — це винятково підбори, давно канув у минуле, тож жінки спокійно можуть насолоджуватися зручним взуттям, поєднуючи його з жіночними луками.

У багатьох людей цей елемент гардеробу асоціюється зі школою й дитинством, а дарма.

Піджаки в поєднанні з правильно підібраними аксесуарами й низом можуть перетворити вас на статусну й елегантну леді.

Їх можна носити і з повсякденними луками, і на важливі ділові зустрічі.

До речі, піджак, доповнений поясом на талії, підкреслить вашу жіночність.

Ця річ уже давно перестала бути виключно чоловічою, тож сміливо носіть її й будьте в тренді!

Отож, носіть речі, що будуть завжди актуальними й чаруйте оточення своєю красою й вишуканістю!

Фото: Pexels

Олександра Лоскот

