Універсально, стильно та практично. Модні джинси на зиму 2022

Наймодніші джинси зими 2022

Джинси зі стрілками

Якщо раніше думали, що стрілки підходять лише до класичних брюк, то помилялись.

Джинси зі стрілками — найсвіжіший тренд цього сезону.

До того ж дизайнери значно спростили цю модель.

Тепер не потрібно вигладжувати стрілки праскою як під лінійку.

Нинішні моделі мають прострочені стрілки, які не розгладжуються, навіть, після прання.

Такі джинси візуально додають стрункості фігурі.

Прямі

Прямі джинси — універсальна модель, яка ніколи не виходить з моди.

Такі джинси часто складають основу базового гардеробу.

До речі, якщо не знаєте, які саме джинси підходять до фігури, варто звернути увагу на прямі.

Вони підкреслюють фігуру, але за рахунок прямої штанини створюється видовжений силует.

Подовжена штанина

Джинси, які мають більшу довжину — ще один тренд зими.

Такі джинси варто поєднувати з підборами чи взуттям на масивній підошві.

Так ви зробите фігуру візуально стрункішою.

До речі, подовжені штанини можуть бути у різних моделей джинсів.

Тому варто експерементувати, щоб знайти свої ідеальні.

Mom

Модель джинсів, яка припала до душі багатьом модницям.

Такі джинсові брюки, зазвичай, з високою талією без чіткої форми.

Їх можна поєднувати як з підборами, так і з кросівками чи грубою підошвою.

До речі, за складним кроєм цієї моделі можна сховати зайві сантиметри в області талії.

Сірий денім

Якщо восени мас-маркет заполонив темно-синій денім, то нині на заміну прийшов сірий.

Такий колір чудово підходить для зимової погоди, адже він менш маркий.

Також це гарна альтернатива для звичайних класичних брюк.

Адже якщо підібрати прямі джинси сірого кольору та поєднати з класичним oversize-піджаком, то вийде офісне вбрання.

А якщо цей образ розбавити аксесуарами, то вийде лук для походу в кіно з подружками чи вечеря в ресторані.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні пуховики зими 2022.

Фото: Рexels