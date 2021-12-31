Щасливого року та веселих свят! Привітання з Новим роком у картинках

Вже зовсім скоро Новий рік, тож варто підготувати для рідних, коханих та друзів привітання з прийдешніми святами!
Але що саме написати і які слова підібрати?
Не хвилюйся, Ранок у Великому Місті уже зібрав для тебе романтичні, прикольні і душевні привітання з Новим роком.
Тож дивись, читай і ділись з рідними.
Привітання з Новим роком у картинках
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Нагадаємо, раніше ми публікували привітання з Різдвом Христовим.
Фото: Pexels
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31.12.2021 07:00
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