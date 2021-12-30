Що це за фрукт? Як чистити та їсти маракую

Маракуя: що це за фрукт?

Маракуя – екзотичний фрукт, який на вигляд дещо нагадує велику сливу. Її колір може бути фіолетовим, жовтим або рожевим – це залежить від сорту.

Якщо маракуя стигла – її шкірка зморщується, тож такого не надто презентабельного зовнішнього вигляду боятися не варто. Рівну та гладеньку поверхню мають лише недозрілі плоди.

Під шкіркою ти знайдеш помаранчеву м’якоть, що за консистенцією нагадує желе. А у ній – сила-силеннна дрібних чорних кісточок.

На смак маракуя кисло-солодка, соковита, і має неповторний тропічний аромат.

Дехто чує в цьому фрукті нотки ківі та обліпихи, хтось – відтінки суниці та манго…

Але точно описати смак маракуї все одно не вийде, тому краще просто її спробувати.

Як їсти маракую

Помий фрукт

Акуратно розріж на дві половинки, намагаючись, щоб сік не почав витікати

Їж маракую чайною ложкою, акуратно вишкрібаючи м’якоть з половинок фрукта.

Білий шар сильно не шкреби – він несмачний і може бути гіркуватим. А от насіння викидати не варто – маракую їдять разом із ним.

Якщо попалася надто кисла маракуя – можеш додати трішки цукру або меду.

Викинь шкірку в смітник.

Також із маракуї готують надзвичайно смачні десерти, лимонади, алкогольні коктейлі та соуси.

Як їсти маракую – відео

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як їсти манго.

Фото: Pexels

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