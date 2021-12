Що це за фрукт? Як чистити та їсти маракую

Маракуя – екзотичний фрукт, який на вигляд дещо нагадує велику сливу. Її колір може бути фіолетовим, жовтим або рожевим – це залежить від сорту.

Під шкіркою ти знайдеш помаранчеву м’якоть, що за консистенцією нагадує желе. А у ній – сила-силеннна дрібних чорних кісточок.

На смак маракуя кисло-солодка, соковита, і має неповторний тропічний аромат.

Дехто чує в цьому фрукті нотки ківі та обліпихи, хтось – відтінки суниці та манго…

Але точно описати смак маракуї все одно не вийде, тому краще просто її спробувати.

Також із маракуї готують надзвичайно смачні десерти, лимонади, алкогольні коктейлі та соуси.

