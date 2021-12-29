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ICTV Ранок 29.12.2021 01:00
29.12.2021 01:00
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Гороскоп на 29 грудня 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на 29 грудня 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на сьогодні, 29 грудня 2021 року, для всіх знаків Зодіаку – що обіцяють зірки на цей день.

Гороскоп на 29 грудня для Овна

любовний гороскоп для овнівЗірки попереджають: 29 грудня у Овнів імовірна різка зміна переконань. На вечір краще нічого не планувати.

 

 

Гороскоп на 29 грудня для Тельця

любовний гороскоп для тельцівТельцям 29 грудня захочеться масштабних змін та нових викликів. Встрологи рекомендують записати свої думки та свіжі ідеї, вони можуть стати у нагоді в майбутньому.

 

 

 

Гороскоп на 29 грудня для Близнюків

любовний гороскоп для близнюківСьогодні для Близнюків буде легким і невимушеним спілкування навіть на непрості теми. Скористайся цим для залагодження старих конфліктів Час проговорити усе, на що раніше страшно було наважитись.

 

 

Гороскоп на 29 грудня для Рака

любовний гороскоп для раківТихий та спокійний день для Раків. Сьогодні гороскоп рекомендує зайнятися складанням планів на наступний рік.

 

 

 

Гороскоп на 29 грудня для Лева

любовний гороскоп для левів

День змін, несподіваних звісток та непередбачуваних ситуацій. Леви мають бути готові до різких поворотів долі.

 

 

 

Гороскоп на 29 грудня для Діви

любовний гороскоп для діви Не бійся ризикувати! Сьогодні у Дів є всі шанси на успіх як у фінснсових справах, так і в романтичних.

 

 

Гороскоп на 29 грудня для Терезів

любовний гороскоп для терезів

На Терезів 29 грудня чекають значні успіхи в роботі. А от на особистому фронті можливі непорозуміння.

 

 

 

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Гороскоп на 29 грудня для Скорпіона

любовний гороскоп для скоріонівЕмоції у Скорпіонів сьогодні битимуть ключем. Стримати їх буде непросто. Бажано присвятити вечір цього дня спокійному відпочинку та самоаналізу.

 

 

Гороскоп на 29 грудня для Стрільця

любовний гороскоп для стрільців

Гороскоп радить Стрільцям приділяти більше уваги родині. Не варто вирушати на шопінг, сьогодні не найкращий день для витрачання грошей.

 

 

Гороскоп на 29 грудня для Козерога

любовний гороскоп для козерогівАстрологи рядять Козерогам відмовитися від значних витрат. День чудово підходить для будь-якої фізичної активності.

 

 

 

Гороскоп на 29 грудня для Водолія

любовний гороскоп для водоліїв

Водолії, сьогодні не варто спалювати мости. Навіть якщо дуже хочеться. Краще дати собі ще час подумати.

 

 

 

Гороскоп на 29 грудня для Риб

любовний гороскоп для риб

Готуйся до приємного сюрпризу від долі. Вечір цього дня бажано провести у компанії близьких друзів.

 

 

 

Нагадаємо, раніше ми публікували любовний гороскоп на 2022 рік.

Фото: Pexels

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Теги: гороскоп
29.12.2021 01:00



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