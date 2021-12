Гороскоп на 29 грудня 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на сьогодні, 29 грудня 2021 року, для всіх знаків Зодіаку – що обіцяють зірки на цей день.

Зірки попереджають: 29 грудня у Овнів імовірна різка зміна переконань. На вечір краще нічого не планувати.

Тельцям 29 грудня захочеться масштабних змін та нових викликів. Встрологи рекомендують записати свої думки та свіжі ідеї, вони можуть стати у нагоді в майбутньому.

Сьогодні для Близнюків буде легким і невимушеним спілкування навіть на непрості теми. Скористайся цим для залагодження старих конфліктів Час проговорити усе, на що раніше страшно було наважитись.

Тихий та спокійний день для Раків. Сьогодні гороскоп рекомендує зайнятися складанням планів на наступний рік.

День змін, несподіваних звісток та непередбачуваних ситуацій. Леви мають бути готові до різких поворотів долі.

Не бійся ризикувати! Сьогодні у Дів є всі шанси на успіх як у фінснсових справах, так і в романтичних.

На Терезів 29 грудня чекають значні успіхи в роботі. А от на особистому фронті можливі непорозуміння.

Емоції у Скорпіонів сьогодні битимуть ключем. Стримати їх буде непросто. Бажано присвятити вечір цього дня спокійному відпочинку та самоаналізу.

Гороскоп радить Стрільцям приділяти більше уваги родині. Не варто вирушати на шопінг, сьогодні не найкращий день для витрачання грошей.

Астрологи рядять Козерогам відмовитися від значних витрат. День чудово підходить для будь-якої фізичної активності.

Водолії, сьогодні не варто спалювати мости. Навіть якщо дуже хочеться. Краще дати собі ще час подумати.

Готуйся до приємного сюрпризу від долі. Вечір цього дня бажано провести у компанії близьких друзів.

