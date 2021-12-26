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ICTV Ранок 26.12.2021 01:00
26.12.2021 01:00
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Гороскоп на 26 грудня 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на 26 грудня 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на сьогодні, 26 грудня 2021 року, для всіх знаків Зодіаку – що обіцяють зірки на цей день.

Гороскоп на 26 грудня для Овна

любовний гороскоп для овнівДень відпочинку та набуття нових джерел енергії. Зірки радять Овнам у цей день проаналізувати свої попередні вчинки та зробити з них висновки.

 

 

Гороскоп на 26 грудня для Тельця

любовний гороскоп для тельцівТельці, зберігайте впевненість та оптимізм. 26 грудня любов і турбота близьких людей захистять вас від неприємностей.

 

 

 

Гороскоп на 26 грудня для Близнюків

любовний гороскоп для близнюківГороскоп на 26 грудня радить Близнюкаи присвятити цей день детальному розгляду своїх життєвих успіхів та невдач. Не найкращий день для романтичних пригод.

 

 

 

Гороскоп на 26 грудня для Рака

любовний гороскоп для раківСімейні проблеми у Раків можуть вийти на перший план. Спільне дозвілля допоможе зміцнити порозуміння в родині.

 

 

Гороскоп на 26 грудня для Лева

любовний гороскоп для левів

Леви, 26 грудня будьте гранично обережні – сьогодні висока ймовірність травм.

 

 

 

Гороскоп на 26 грудня для Діви

любовний гороскоп для діви Сьогодні Діви можуть відчути дратівливість та невдоволення собою. Це що може спричинити сварки в сім’ї. Але не треба надто засмучуватися – це ненадовго.

 

 

 

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Гороскоп на 26 грудня для Терезів

любовний гороскоп для терезів

Астрологи радять Терезам 26 грудня зайняти вичікувальну позицію. Адже сьогодні досягнути задуманої мети буде непросто.

 

 

 

Гороскоп на 26 грудня для Скорпіона

любовний гороскоп для скоріонівСкорпіонам 26 грудня варто бути ощадливими. Незаплановані витрати позначаться на сімейному бюджеті.

 

 

 

Гороскоп на 26 грудня для Стрільця

любовний гороскоп для стрільців

Напружений день для Стрільців. Імовірно, намічені плани та будь-які активні дії не принесуть бажаного результату.

 

 

 

Гороскоп на 26 грудня для Козерога

любовний гороскоп для козерогівІмовірно, 26 грудня на Козерогів чекає нове захоплення. Тож якщо ти якраз у пошуку другої половинки, не проґав цей шанс.

 

 

 

Гороскоп на 26 грудня для Водолія

любовний гороскоп для водоліїв

Сьогодні Водоліям варто присвятити час роботі над собою. У результаті тобі вдасться позбутися мінімум однієї негативної риси характеру.

 

 

 

Гороскоп на 26 грудня для Риб

любовний гороскоп для риб

Не стримуй творчих поривів! Адже креативні ідеї допоможуть тобі досягнути неабияхих результатів у справі, над якою ти зараз активно працюєш.

 

 

Нагадаємо, раніше ми писали, коли і скільки будемо відпочивати у січні.

Фото: Pexels

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Теги: гороскоп
26.12.2021 01:00



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