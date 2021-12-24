Гороскоп на 29 грудня 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на сьогодні, 29 грудня 2021 року, для всіх знаків Зодіаку – що обіцяють зірки на цей день.

Гороскоп на 29 грудня для Овна

Цей день може бути несприятливим. Ваші бажання будуть стикатися з неможливістю їх здійснення.

Гороскоп на 29 грудня для Тельця

Напружений день, пов’язаний з духовним очищенням, пізнанням моральних законів, прозрінням.

Гороско п на 29 грудня для Близнюкі в

Ймовірно досягнеш успіху в різних ділових операціях. Вони будуть не дуже складними, але і не надто прибутковими.

Горос коп на 29 грудня для Рака

Можливий несподіваний поворот подій не на твою користь. Постарайся, незважаючи ні на що, володіти собою і не приймати поспішних, необдуманих рішень.

Гороскоп на 29 грудня для Лева

Леви 29 грудня мають можливість примножити свої фінанси. Але для цього доведеться докласти чимало зусиль та бути наполегливіше.

Гороскоп н а 29 грудня для Діви

Сприятливий день для втілення своїх задумів у життя. Імовірність того, що вам вдасться поліпшити своє фінансове становище, сьогодні велика, однак майбутні витрати поглинуть весь прибуток.

Гороскоп на 29 грудня для Терезів

Доречно сьогодні знайомитись, відвідувати нові місця, подорожувати. Увечері не виключена сварка з з близькими родичами, швидше за все навіть членами сім’ї.

Гороскоп на 29 грудня для Скорпіона

Зірки рекомендують утриматися від активних дій в сфері професійної діяльності та від будь-яких змін в особистому житті.

Гороскоп на 29 грудня для Стрільця

Зірки рекомендують бути уважним і обережним; постарайся уникати непотрібних розмов. Відклади прийняття важливих рішень.

Гороскоп на 29 грудня для Козерога

Несприятливий день, який сприятиме загостренню хронічних захворювань.

Г ороскоп на 29 грудня для Водолія

Ймовірно, сьогодні тобі можуть зробити вигідну ділову пропозицію, від якої не слід відмовлятися

Гороскоп н а 29 грудня для Риб

Сьогодні сприятливі звернення до вищих інстанцій. Тож якщо відкладали паперові справи – сьогодні потрібно їх вирішити.

Нагадаємо, раніше ми писали, коли і скільки будемо відпочивати у грудні.

Фото: Pexels

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