УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР
ICTV Ранок 24.12.2021 01:00
24.12.2021 01:00
Поділитися

Гороскоп на 29 грудня 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на 29 грудня 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на сьогодні, 29 грудня 2021 року, для всіх знаків Зодіаку – що обіцяють зірки на цей день.

Гороскоп на 29 грудня для Овна

любовний гороскоп для овнівЦей день може бути несприятливим. Ваші бажання будуть стикатися з неможливістю їх здійснення.

 

 

Гороскоп на 29 грудня для Тельця

любовний гороскоп для тельцівНапружений день, пов’язаний з духовним очищенням, пізнанням моральних законів, прозрінням.

 

 

Гороскоп на 29 грудня для Близнюків

любовний гороскоп для близнюківЙмовірно досягнеш успіху в різних ділових операціях. Вони будуть не дуже складними, але і не надто прибутковими.

 

 

Гороскоп на 29 грудня для Рака

любовний гороскоп для раківМожливий несподіваний поворот подій не на твою користь. Постарайся, незважаючи ні на що, володіти собою і не приймати поспішних, необдуманих рішень.

 

 

Гороскоп на 29 грудня для Лева

любовний гороскоп для левів

Леви 29 грудня мають можливість примножити свої фінанси. Але для цього доведеться докласти чимало зусиль та бути наполегливіше.

 

 

Гороскоп на 29 грудня для Діви

любовний гороскоп для діви Сприятливий день для втілення своїх задумів у життя. Імовірність того, що вам вдасться поліпшити своє фінансове становище, сьогодні велика, однак майбутні витрати поглинуть весь прибуток.

 

 

Також по темі: Місячний календар на грудень 2021 – сприятливі та несприятливі дати Календар стрижок на грудень 2021: сприятливі та несприятливі дні Модний гороскоп: що радять зірки носити цієї зими різним знакам зодіаку

Гороскоп на 29 грудня для Терезів

любовний гороскоп для терезів

Доречно сьогодні знайомитись, відвідувати нові місця, подорожувати. Увечері не виключена сварка з з близькими родичами, швидше за все навіть членами сім’ї.

 

 

Гороскоп на 29 грудня для Скорпіона

любовний гороскоп для скоріонів

Зірки рекомендують утриматися від активних дій в сфері професійної діяльності та від будь-яких змін в особистому житті.

 

 

Гороскоп на 29 грудня для Стрільця

любовний гороскоп для стрільців

Зірки рекомендують бути уважним і обережним; постарайся уникати непотрібних розмов. Відклади прийняття важливих рішень.

 

 

Гороскоп на 29 грудня для Козерога

любовний гороскоп для козерогівНесприятливий день, який сприятиме загостренню хронічних захворювань.

 

 

Гороскоп на 29 грудня для Водолія

любовний гороскоп для водоліїв

Ймовірно, сьогодні тобі можуть зробити вигідну ділову пропозицію, від якої не слід відмовлятися

 

 

Гороскоп на 29 грудня для Риб

любовний гороскоп для риб

Сьогодні сприятливі звернення до вищих інстанцій. Тож якщо відкладали паперові справи – сьогодні потрібно їх вирішити.

 

 

Нагадаємо, раніше ми писали, коли і скільки будемо відпочивати у грудні.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: гороскоп
24.12.2021 01:00



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь