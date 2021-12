Гороскоп на 29 грудня 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на сьогодні, 29 грудня 2021 року, для всіх знаків Зодіаку – що обіцяють зірки на цей день.

Цей день може бути несприятливим. Ваші бажання будуть стикатися з неможливістю їх здійснення.

Напружений день, пов’язаний з духовним очищенням, пізнанням моральних законів, прозрінням.

Ймовірно досягнеш успіху в різних ділових операціях. Вони будуть не дуже складними, але і не надто прибутковими.

Можливий несподіваний поворот подій не на твою користь. Постарайся, незважаючи ні на що, володіти собою і не приймати поспішних, необдуманих рішень.

Леви 29 грудня мають можливість примножити свої фінанси. Але для цього доведеться докласти чимало зусиль та бути наполегливіше.

Сприятливий день для втілення своїх задумів у життя. Імовірність того, що вам вдасться поліпшити своє фінансове становище, сьогодні велика, однак майбутні витрати поглинуть весь прибуток.

Доречно сьогодні знайомитись, відвідувати нові місця, подорожувати. Увечері не виключена сварка з з близькими родичами, швидше за все навіть членами сім’ї.

Зірки рекомендують утриматися від активних дій в сфері професійної діяльності та від будь-яких змін в особистому житті.

Зірки рекомендують бути уважним і обережним; постарайся уникати непотрібних розмов. Відклади прийняття важливих рішень.

Несприятливий день, який сприятиме загостренню хронічних захворювань.

Ймовірно, сьогодні тобі можуть зробити вигідну ділову пропозицію, від якої не слід відмовлятися

Сьогодні сприятливі звернення до вищих інстанцій. Тож якщо відкладали паперові справи – сьогодні потрібно їх вирішити.

Фото: Pexels

