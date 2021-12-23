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ICTV Ранок 23.12.2021 01:00
23.12.2021 01:00
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Гороскоп на 23 грудня 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на 23 грудня 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на сьогодні, 23 грудня 2021 року, для всіх знаків Зодіаку – що обіцяють зірки на цей день.

Гороскоп на 23 грудня для Овна

любовний гороскоп для овнівЗірки радять Овнам придивитись до оточення. Можливо, когось зачепили твої слова і протрібно прояснити ситуацію.

 

 

Гороскоп на 23 грудня для Тельця

любовний гороскоп для тельцівЙмовірні несподівані фінансові надходження.

 

 

 

Гороскоп на 23 грудня для Близнюків

любовний гороскоп для близнюківГотуйся до сюрпризів: щось або хтось у твоєму оточенні сьогодні змінить уявлення про себе або навіть про світ.

 

 

 

Гороскоп на 23 грудня для Рака

любовний гороскоп для раківПриділіть час близьким. Вони вже давно чекають на твою увагу і турботу.

 

 

Гороскоп на 23 грудня для Лева

любовний гороскоп для левів

Леви, сьогоднішній день краще провести вдома, приділивши час приємним клопотам.

 

 

 

Гороскоп на 23 грудня для Діви

любовний гороскоп для діви Сьогодні доля підкине Дівам ще одну можливість повірити в те, що диво існує.

 

 

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Гороскоп на 23 грудня для Терезів

любовний гороскоп для терезів

За твоєю спиною хтось плете інтриги. Будь пильною з підозрілими людьми.

 

 

 

Гороскоп на 23 грудня для Скорпіона

любовний гороскоп для скоріонівСкорпіонам варто сьогодні ретельно контролювати будь-які свої витрати. Є ризик втарти значну суму.

 

 

 

Гороскоп на 23 грудня для Стрільця

любовний гороскоп для стрільців

Сьогодні не можна розслаблятися і пускати справи на самоплив. Варто тримати руку на пульсі.

 

 

 

Гороскоп на 23 грудня для Козерога

любовний гороскоп для козерогівДуже продуктивний день у Козерогів. Тож варто використти свою енергію по максимуму.+

 

 

 

Гороскоп на 23 грудня для Водолія

любовний гороскоп для водоліїв

Відмінний день для спілкування, тож проведи день за бесідоб з приємними людьми.

 

 

 

Гороскоп на 23 грудня для Риб

любовний гороскоп для риб

Зірки пророкують, що сьогодні Риби зможуть без зайвих турбот вирішити найскладнішу задачу. І винагорода не змусить на себе чекати!

 

 

 

Нагадаємо, раніше ми писали, коли і скільки будемо відпочивати у грудні.

Фото: Pexels

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Теги: гороскоп
23.12.2021 01:00



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