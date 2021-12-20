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20.12.2021 01:00
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Гороскоп на 20 грудня 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на 20 грудня 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на сьогодні, 20 грудня 2021 року, для всіх знаків Зодіаку – що обіцяють зірки на цей день.

Гороскоп на 20 грудня для Овна

любовний гороскоп для овнівДень обіцяє бути для Овна непростим. Імовірні конфлікти та неконтрольований прояв емоцій. Тому не нервуй через дрібниці та шукай компроміси.

 

Гороскоп на 20 грудня для Тельця

любовний гороскоп для тельцівЕнергія і віра у власні сили допоможуть Тельцям сьогодні зробити щось визначне. Зірки обіцяють успіх у пошуку додаткових джерел доходу.

 

 

 

Гороскоп на 20 грудня для Близнюків

любовний гороскоп для близнюківБлизнюки, якщо ви сумніваєтеся в правильності рішення, яке  приймаєте, варто довіритися порадам близьких людей.

 

 

 

Гороскоп на 20 грудня для Рака

любовний гороскоп для раківДень буде сповнений доказів того, що вас люблять. А от вирушати в подорож не варто, краще посидіти вдома.

 

 

Гороскоп на 20 грудня для Лева

любовний гороскоп для левів

День обіцяє бути психологічно важким. В особистому житті не виключені розчарування та образи.

 

 

 

Гороскоп на 20 грудня для Діви

любовний гороскоп для діви Зранку Дівам знадобляться терпіння та тверезий розрахунок. А от у другій половині дня представники цього знаку будуть спокійні та щасливі.

 

 

 

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Гороскоп на 20 грудня для Терезів

любовний гороскоп для терезів

20 грудня можливі нервові зриви. Тому Терезам не варто переоцінювати свої сили. Пам’ятай, вони не безмірні.

 

 

Гороскоп на 20 грудня для Скорпіона

любовний гороскоп для скоріонівСприятливий час для романтичних знайомств, шлюбу та зачаття. День буде сповнений доказів того, що тебе люблять.

 

 

 

Гороскоп на 20 грудня для Стрільця

любовний гороскоп для стрільців

Уникай протистояння з незнайомими людьми та сварок із рідними. Зірки на твоєму боці, але іноді перемога гірша за поразку.

 

 

 

Гороскоп на 20 грудня для Козерога

любовний гороскоп для козерогівВдалий день для реалізації задумів, пов’язаних із благоустроєм будинку. Час зробити оселю ще більш затишною.

 

 

Гороскоп на 20 грудня для Водолія

любовний гороскоп для водоліїв

Будь-яке вкладення грошей буде для Водолія вдалим та принесе прибуток. Ввечері дня ймовірна погана звістка або ознаки застуди.

 

 

Гороскоп на 20 грудня для Риб

любовний гороскоп для риб

Риби сьогодні можуть розраховувати на допомогу космічних сил. Тож сміливо берися за намічені справи, усе вийде!

 

 

 

Нагадаємо, раніше ми писали, коли і скільки будемо відпочивати у грудні.

Фото: Pexels

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Теги: гороскоп
20.12.2021 01:00



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