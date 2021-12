Гороскоп на 20 грудня 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на сьогодні, 20 грудня 2021 року, для всіх знаків Зодіаку – що обіцяють зірки на цей день.

День обіцяє бути для Овна непростим. Імовірні конфлікти та неконтрольований прояв емоцій. Тому не нервуй через дрібниці та шукай компроміси.

Енергія і віра у власні сили допоможуть Тельцям сьогодні зробити щось визначне. Зірки обіцяють успіх у пошуку додаткових джерел доходу.

Близнюки, якщо ви сумніваєтеся в правильності рішення, яке приймаєте, варто довіритися порадам близьких людей.

День буде сповнений доказів того, що вас люблять. А от вирушати в подорож не варто, краще посидіти вдома.

День обіцяє бути психологічно важким. В особистому житті не виключені розчарування та образи.

Зранку Дівам знадобляться терпіння та тверезий розрахунок. А от у другій половині дня представники цього знаку будуть спокійні та щасливі.

20 грудня можливі нервові зриви. Тому Терезам не варто переоцінювати свої сили. Пам’ятай, вони не безмірні.

Сприятливий час для романтичних знайомств, шлюбу та зачаття. День буде сповнений доказів того, що тебе люблять.

Уникай протистояння з незнайомими людьми та сварок із рідними. Зірки на твоєму боці, але іноді перемога гірша за поразку.

Вдалий день для реалізації задумів, пов’язаних із благоустроєм будинку. Час зробити оселю ще більш затишною.

Будь-яке вкладення грошей буде для Водолія вдалим та принесе прибуток. Ввечері дня ймовірна погана звістка або ознаки застуди.

Риби сьогодні можуть розраховувати на допомогу космічних сил. Тож сміливо берися за намічені справи, усе вийде!

Нагадаємо, раніше ми писали, коли і скільки будемо відпочивати у грудні.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.