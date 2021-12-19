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ICTV Ранок 19.12.2021 10:15
19.12.2021 10:15
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Привітання з Днем Святого Миколая у прозі

Привітання з Днем Святого Миколая у прозі

День Святого Миколая – привітання у віршах,  прозі, смс та листівки.

19 грудня православні та греко-католики відзначають День пам’яті Святого Миколая Чудотворця. Це одне з найулюбленіших свят як для дітей, так і для дорослих.

Тож не забудьте привітати з Днем Святого Миколая своїх рідних і близьких.

Привітання з Днем Святого Миколая в прозі

Святий Миколай прославився своєю добротою і готовністю допомогти кожному, хто потребує. Нехай же і тебе він не обійде своєю добротою і допомогою. Нехай супроводжує він тебе сьогодні і весь наступний рік, не залишаючи без допомоги!

***

Вітаємо з довгоочікуваним Днем Святого Миколая! Не знаємо, наскільки Ви були чемні, але впевнені, що Миколай не обмине вас зі своїми подарунками! Сподіваємся, Миколай зробить Ваше життя кращим і веселішим!

***

Вітаю з Днем Святого Миколая і бажаю щирої радості і приємних сюрпризів, чарівних чудес і оптимізму душі, доброго здоров’я і приголомшливих ідей, люблячої родини і справжнього щастя.

Привітання з Днем Святого Миколая у віршах

Затамуйте, друзі, подих: Миколай сьогодні ходить.
У віконце заглядає, подарунки підкладає.
Звечора повірте в диво, ну а зранку вже сміливо
Під подушку заглядайте і дарунки забирайте.

Якщо там порожнє місце, то це свідчить ось про це:
Він здійснив Ваші бажання ще сьогодні спозарання,
Він молитву Вашу чув, у кімнаті Вашій був
І за Вашу щиру віру дарував Вам щастя міру,

Пуд здоров’я і пуд віри, кілограмів сто надії,
Фунтів міліон любові і кохання не на слові,
А каратів так відерце він вживив у Ваше серце.
Ну і ще букет удачі і добра у Вашу вдачу.

Щедрий, добрий чарівник чарував над Вами й зник.
Ваші очі тепер сяють, Миколая прославляють.
Новий рік не за горами, нове щастя уже з Вами.
Я із святом Вас вітаю й віри в диво Вам бажаю!

***

Я ляльок багато маю, але прошу Миколая,
Щоб приніс мені новеньку, кучеряву і гарненьку.
Я хотів би дві машини і солодкі мандарини.
Але що це? Що я бачу? Чому наш Володя плаче?

– Мені сумно, як згадаю бліду дівчинку з трамваю.
В неї дуже хворі ніжки і вона не ходить пішки.
Я не хочу ні машинок, ні солодких мандаринок.
Я прошу у Миколая:
Хай ту дівчинку знайде і на ніжки підведе.

– Я також собі згадала, як цукерки купувала…
Біля нас живе бабуся, що просити хліба мусить,
Бо не може вже ходити, і ніхто у цілім світі
Про старесеньку не дбає і нічим не помагає.

Прошу я у Миколая – хай про неї він згадає.
Все, що він мені готує, – хай бабусі подарує.

– Я у Бога завжди прошу не цукерок і не грошей,
А здоров’я мамі й тату, миру, щастя в нашу хату,
Миру, щастя всій родині, усій нашій Україні!

***

Від хатинки до хатинки
Ходить Миколай —
Кожушок чарівний,
Срібна борода.
Він несе дарунки
Діточкам малим
І любов дарує
Українцям всім!

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Привітання з Днем Святого Миколая смс

Хай Микола принесе у хату
Здоров’я й радості багато,
Приємні, щирі поцілунки
І ще багато подарунків!

***

Щиро вітаю із Святим Миколаєм!
Нехай Миколай принесе до Вашої хатини мир і щастя у родину!

***

Набита подушка хай буде щастям!

Земної злагоди й тепла!

Здійсниться найсвітліша казка,

Така чудова і ясна!

***

Щоб у кожній хаті — всі були багаті! Щоб у кожнім домі всі жили в любові!

Листівки з Днем Святого Миколая

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як святкують День Святого Миколая в Австрії.

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Теги: привітання, Святий Миколай
19.12.2021 10:15



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