«Найцікавіше – попереду». Відкриття нового супермаркету Novus

Під час підготовки до новорічних свят на ринку ритейлу відбувається справжній бум ідей та активностей!

Тематичний декор, акції, колаборації, ребрендинг та відкриття нових точок.

Як, наприклад, відкриття ребрендованого магазину мережі супермаркетів Novus.

Розрізали стрічку, ще один магазин у столиці відчинено. У працівників свято – перший день роботи.

Виходить, що апгрейт звичних нам брендів та відкриття нових крамниць – це історія про те, як уникати застою і бути на часі.

Фото: Pexels

