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ICTV Ранок 17.12.2021 12:10
17.12.2021 12:10
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«Найцікавіше – попереду». Відкриття нового супермаркету Novus

«Найцікавіше – попереду». Відкриття нового супермаркету Novus

Під час підготовки до новорічних свят на ринку ритейлу відбувається справжній бум ідей та активностей!

Тематичний декор, акції, колаборації, ребрендинг та відкриття нових точок.

Як, наприклад, відкриття ребрендованого магазину мережі супермаркетів Novus.

Яким би не було за кількістю відкриття, кожен раз відчуваєш, як перший. Наша команда багато працювала, навчала співробітників, адаптувалася, під потреби населення. Аби усі люди були задоволені , – говорить операційний директор Novus Олексій Панасенко.

Розрізали стрічку, ще один магазин у столиці відчинено. У працівників свято – перший день роботи.

Але робота на цьому не зупиняється. Щодня потрібно вдосконалюватись, аналізувати, працювати над помилками. Це нескінченний процес апгрейду. На етапі відкриття все тільки починається найцікавіше попереду, – зауважує Олексій Панасенко.

Виходить, що апгрейт звичних нам брендів та відкриття нових крамниць – це історія про те, як уникати застою і бути на часі.

Фото: Pexels

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Теги: Novus, бізнес
17.12.2021 12:10



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