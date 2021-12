Технологічні зрушення: “Ранок у великому місті” на ICTV переходить у віртуальну студію

У ранковому шоу на ICTV відбулися круті оновлення. Сьогодні, 14 грудня, ефір Ранку у великому місті вперше пройшов у високотехнологічній віртуальній студії.

“Наша команда давно планувала візуальне збільшення студії, аби з’явилося більше “повітря”, розширився простір для реалізації всіх наших ідей. І це стало реальним, завдяки віртуальній студії. Тепер по-справжньому є відчуття, що ми ранок у ВЕЛИКОМУ місті, тому що наша студія “перебуває” на останньому поверсі хмарочоса, з якого видно весь Київ. Більше того, віртуальна студія дозволить бачити з вікна не лише Київ, а й інші міста України”, – розповідає лінійний продюсер проєкту Дмитро Слободян.

Ефірний майданчик готували близько півроку.

Це була довга і складна робота з проєктування дизайну студії, налаштування та вдосконалення його функціонування.

Також майданчик обладнаний сучасним операторським краном, який оживляє подачу інформації та радує глядачів динамічною картинкою.

Такі студійні оновлення розширюють можливості для партнерських інтеграцій і найбільш креативних задумів.

Відзначимо, що топ-проєкти телеканалу ICTV, “Факти тижня” і “Свобода слова”, також потрапили під хвилю студійних оновлень, і зараз глядач має змогу насолоджуватися якісним контентом з сучасною візуалізацією.

