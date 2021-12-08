Гороскоп на 8 грудня 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на сьогодні, 8 грудня 2021 року, для всіх знаків Зодіаку – що обіцяють зірки на цей день.
Гороскоп на 8 грудня для Овна
День пов’язаний із випробуваннями на міцність. Можливі неприємності або загартують вас, або морально знищать.
Гороскоп на 8 грудня для Тельця
Не намагайся перекласти свою провину на інших. Гороскоп радить прислухатися до порад близьких друзів, аби не наробити дурниць у цей день.
Гороскоп на 8 грудня для Близнюків
Ймовірно, що варто відокремитись від колективу та переосмислити цінності, щоб віднайти душевний орієнтир.
Гороскоп на 8 грудня для Рака
Очікуються зміни, знайомства та трансформація психічної енергії.
Гороскоп на 8 грудня для Лева
Сприятливий день для Левів. Але краще уникати різких суджень та неприємних висловлювань, про які потім доведеться шкодувати.
Гороскоп на 8 грудня для Діви
День пов’язаний із випробуваннями на міцність. Можливі неприємності або загартують вас, або морально знищать
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Гороскоп на 8 грудня для Терезів
Будь-які поїздки, нові знайомства чи зустрічі вимагатимуть значних коштів чи серйозних витрат нервової енергії. Тож виміряй свої можливості та визнач бажання заздалегідь.
Гороскоп на 8 грудня для Скорпіона
Можливо, що тебе залучать до вирішення своїх проблем родичі та друзі. Крім того, домашні справи та проблеми з дітьми вимагатимуть від тебе великих матеріальних витрат та моральних сил.
Гороскоп на 8 грудня для Стрільця
Сьогодні будь-яка справа вимагатиме від Стрільця особливої обережності. Зірки не рекомендують ризикувати.
Гороскоп на 8 грудня для Козерога
Сьогодні Козероги можуть відчути себе збентеженими. Все переплутається, тож краще не робити на цей день читких планів. Орієнтуйся по ситуації.
Гороскоп на 8 грудня для Водолія
Не найкращий день для планування. Сьогодні вам слід бути вкрай обережним і уважним, не втручатися у жодні суперечки, оскільки це призведе до роздратування та втоми.
Гороскоп на 8 грудня для Риб
Твоя працелюбність допоможе закласти міцний фундамент для професійного зростання. А от авантюр, особливо у подорожах, у цей день краще уникати.
Нагадаємо, раніше ми писали, коли і скільки будемо відпочивати у грудні.
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