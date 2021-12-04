Гороскоп на 4 грудня 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на сьогодні, 4 грудня 2021 року, для всіх знаків Зодіаку – що обіцяють зірки на цей день.

Гороскоп на 4 грудня для Овна

4 грудня стане для Овнів сприятливим днем для реалізації ідей та власних ділових якостей. Сьогодні ти зможеш закласти міцний фундамент свого майбутнього благополуччя.

Гороскоп на 4 грудня для Тельця

Ідеальний момент для реалізації найсміливіших і найфантастичніших планів. Тож просто не зволікай, дій!

Гороско п на 4 грудня для Близнюкі в

Твоя ​​працелюбність допоможе закласти міцний фундамент для професійного зростання. А от авантюр, особливо у подорожах, у цей день краще уникати.

Горос коп на 4 грудня для Рака

Зірки радять Ракам 4 грудня остерігатися переоцінки своїх сил та можливостей. Адже це може поставити під загрозу здійснення цілей і планів.

Гороскоп на 4 грудня для Лева

4 грудня принесе Левам гармонію та помірність. Ти зможеш виправити старі помилки, які вже давно не дають тобі спокою.

Гороскоп н а 4 грудня для Діви

Сьогодні Діви можуть відчути себе збентеженими. Все переплутається, тож краще не робити на цей день читких планів. Орієнтуйся по ситуації.

Гороскоп на 4 грудня для Терезів

Імовірні серйозні конфлікти з оточуючими та зустріч із давніми ворогами. Зірки радять виявити стриманість.

Гороскоп на 4 грудня для Скорпіона

Ранок 4 грудня буде для Скорпіонів дуже конфліктний, тож роздратування уникнути не вдасться. Головне вчасно проявити розсудливість і одразу ж пом’якшити наслідки неприємних ситуацій, якщо це можливо.

Гороскоп на 4 грудня для Стрільця

Час збирати плоди попередніх зусиль! Але не розповідай іншим про свої успіхи, аби не викликати зайву заздрість.

Гороскоп на 4 грудня для Козерога

Астрологи радять Козерогам берегти хороші стосунки, що склалися з колегами. Адже відновити їх потім буде дуже непросто.

Г ороскоп на 4 грудня для Водолія

Вирушай у поїздку! Це допоможе уникнути нудьги та завести нові приємні знайомства.

Гороскоп н а 4 грудня для Риб

Сьогодні перед Рибами можуть відкритися нові запаморочливі перспективи. Ідеальний найкращий час для великих починань, зокрема і в особистому житті.

Нагадаємо, раніше ми писали, коли і скільки будемо відпочивати у грудні.

Фото: Pexels

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