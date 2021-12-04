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ICTV Ранок 04.12.2021 01:04
04.12.2021 01:04
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Гороскоп на 4 грудня 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на 4 грудня 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на сьогодні, 4 грудня 2021 року, для всіх знаків Зодіаку – що обіцяють зірки на цей день.

Гороскоп на 4 грудня для Овна

любовний гороскоп для овнів4 грудня стане для Овнів сприятливим днем для реалізації ідей та власних ділових якостей. Сьогодні ти зможеш закласти міцний фундамент свого майбутнього благополуччя.

 

Гороскоп на 4 грудня для Тельця

любовний гороскоп для тельцівІдеальний момент для реалізації найсміливіших і найфантастичніших планів. Тож просто не зволікай, дій!

 

 

Гороскоп на 4 грудня для Близнюків

любовний гороскоп для близнюківТвоя ​​працелюбність допоможе закласти міцний фундамент для професійного зростання. А от авантюр, особливо у подорожах, у цей день краще уникати.

 

 

Гороскоп на 4 грудня для Рака

любовний гороскоп для раківЗірки радять Ракам 4 грудня остерігатися переоцінки своїх сил та можливостей. Адже це може поставити під загрозу здійснення цілей і планів.

 

Гороскоп на 4 грудня для Лева

любовний гороскоп для левів

4 грудня принесе Левам гармонію та помірність. Ти зможеш виправити старі помилки, які вже давно не дають тобі спокою.

 

 

Гороскоп на 4 грудня для Діви

любовний гороскоп для діви Сьогодні Діви можуть відчути себе збентеженими. Все переплутається, тож краще не робити на цей день читких планів. Орієнтуйся по ситуації.

 

 

 

Також по темі: Магнітні бурі у грудні 2021 – календар небезпечних дат Чого чекати від Блакитного Тигра? Гороскоп на 2022 рік для всіх знаків Зодіаку Любовний гороскоп на зиму 2021-2022: що пророкують зірки у коханні?

Гороскоп на 4 грудня для Терезів

любовний гороскоп для терезів

Імовірні серйозні конфлікти з оточуючими та зустріч із давніми ворогами. Зірки радять виявити стриманість.

 

 

Гороскоп на 4 грудня для Скорпіона

любовний гороскоп для скоріонівРанок 4 грудня буде для Скорпіонів дуже конфліктний, тож роздратування уникнути не вдасться. Головне вчасно проявити розсудливість і одразу ж пом’якшити наслідки неприємних ситуацій, якщо це можливо.

 

Гороскоп на 4 грудня для Стрільця

любовний гороскоп для стрільців Час збирати плоди попередніх зусиль! Але не розповідай іншим про свої успіхи, аби не викликати зайву заздрість.

 

 

 

Гороскоп на 4 грудня для Козерога

любовний гороскоп для козерогівАстрологи радять Козерогам берегти хороші стосунки, що склалися з колегами. Адже відновити їх потім буде дуже непросто.

 

 

Гороскоп на 4 грудня для Водолія

любовний гороскоп для водоліївВирушай у поїздку! Це допоможе уникнути нудьги та завести нові приємні знайомства.

 

 

 

Гороскоп на 4 грудня для Риб

любовний гороскоп для рибСьогодні перед Рибами можуть відкритися нові запаморочливі перспективи. Ідеальний найкращий час для великих починань, зокрема і в особистому житті.

 

 

 

Нагадаємо, раніше ми писали, коли і скільки будемо відпочивати у грудні.

Фото: Pexels

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Теги: гороскоп
04.12.2021 01:04



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