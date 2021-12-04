Гороскоп на 4 грудня 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на сьогодні, 4 грудня 2021 року, для всіх знаків Зодіаку – що обіцяють зірки на цей день.
Гороскоп на 4 грудня для Овна
4 грудня стане для Овнів сприятливим днем для реалізації ідей та власних ділових якостей. Сьогодні ти зможеш закласти міцний фундамент свого майбутнього благополуччя.
Гороскоп на 4 грудня для Тельця
Ідеальний момент для реалізації найсміливіших і найфантастичніших планів. Тож просто не зволікай, дій!
Гороскоп на 4 грудня для Близнюків
Твоя працелюбність допоможе закласти міцний фундамент для професійного зростання. А от авантюр, особливо у подорожах, у цей день краще уникати.
Гороскоп на 4 грудня для Рака
Зірки радять Ракам 4 грудня остерігатися переоцінки своїх сил та можливостей. Адже це може поставити під загрозу здійснення цілей і планів.
Гороскоп на 4 грудня для Лева
4 грудня принесе Левам гармонію та помірність. Ти зможеш виправити старі помилки, які вже давно не дають тобі спокою.
Гороскоп на 4 грудня для Діви
Сьогодні Діви можуть відчути себе збентеженими. Все переплутається, тож краще не робити на цей день читких планів. Орієнтуйся по ситуації.
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Гороскоп на 4 грудня для Терезів
Імовірні серйозні конфлікти з оточуючими та зустріч із давніми ворогами. Зірки радять виявити стриманість.
Гороскоп на 4 грудня для Скорпіона
Ранок 4 грудня буде для Скорпіонів дуже конфліктний, тож роздратування уникнути не вдасться. Головне вчасно проявити розсудливість і одразу ж пом’якшити наслідки неприємних ситуацій, якщо це можливо.
Гороскоп на 4 грудня для Стрільця
Час збирати плоди попередніх зусиль! Але не розповідай іншим про свої успіхи, аби не викликати зайву заздрість.
Гороскоп на 4 грудня для Козерога
Астрологи радять Козерогам берегти хороші стосунки, що склалися з колегами. Адже відновити їх потім буде дуже непросто.
Гороскоп на 4 грудня для Водолія
Вирушай у поїздку! Це допоможе уникнути нудьги та завести нові приємні знайомства.
Гороскоп на 4 грудня для Риб
Сьогодні перед Рибами можуть відкритися нові запаморочливі перспективи. Ідеальний найкращий час для великих починань, зокрема і в особистому житті.
Нагадаємо, раніше ми писали, коли і скільки будемо відпочивати у грудні.
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