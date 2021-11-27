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ICTV Ранок 27.11.2021 01:00
27.11.2021 01:00
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Гороскоп на 27 листопада 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на 27 листопада 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на сьогодні, 27 листопада 2021 року, для всіх знаків Зодіаку – що обіцяють зірки на цей день.

Гороскоп на 27 листопада для Овна

любовний гороскоп для овнівВдалий день для Овнів! Ти отримаєш допомогу та підтримку звідти, звідки зовсім не очікуєш.

 

Гороскоп на 27 листопада для Тельця

любовний гороскоп для тельцівДень добре підходить для подорожей, спілкування з друзями та нових знайомств. А от від понаднормової роботи зірки радять сьогодні утриматись тобі дуже необхіден відпочинок.

 

Гороскоп на 27 листопада для Близнюків

любовний гороскоп для близнюківЗірки застерігають: 27 листопада ймовірні конфлікти. Втім, завдяки своїм відмінним дипломатичним талантам, Близнюки зможуть легко вирішити будь-які непорозуміння.

 

 

Гороскоп на 27 листопада для Рака

любовний гороскоп для раківЧудовий час для спорту, активної діяльності та розширення кола знайомств. А щоб досягнути гармонії у власному будинку, заплануй невеличке прибирання.

 

Гороскоп на 27 листопада для Лева

любовний гороскоп для левівДень для Левів обіцяє бути яскравим і незабутнім. Він чудово підходить для подорожей, активного відпочинку та водних процедур. А от шопінг клаще відкласти на інший день.

 

Гороскоп на 27 листопада для Діви

любовний гороскоп для діви Для Дів 27 листопада обіцяє бути яскравим і незабутнім. Вдома буде повне порозуміння, тож намагайся провести якомога більше часу з родиною.

 

 

 

 

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Гороскоп на 27 листопада для Терезів

любовний гороскоп для терезів

Терези можуть відчути легку нервозність та безпричинне занепокоєння. Намагайся уникати неприємних людей і не робити того, чого тобі зовсім не хочеться.

 

 

Гороскоп на 27 листопада для Скорпіона

любовний гороскоп для скоріонівСкорпіони зможуть легко впоратися з будь-якими труднощами. У другій половині дня ймовірна серйозна пропозиція від коханої людини.

 

 

Гороскоп на 27 листопада для Стрільця

любовний гороскоп для стрільців День підходить для налагодження особистого життя, одруження та зачаття. А якщо таких планів у тебе поки що немає, просто присвяти час відпочинку і саморозвитку.

 

 

Гороскоп на 27 листопада для Козерога

любовний гороскоп для козерогівАстрологи попереджають Козерогів про небезпеку для здоров’я. Уникай екстремальних розваг і травматичних видів спорту.

 

 

Гороскоп на 27 листопада для Водолія

любовний гороскоп для водоліїв27 листопада добре підходить для планування нових справ. Не упускай ініціативу зі своїх рук та впевнено йди вперед.

 

Гороскоп на 27 листопада для Риб

любовний гороскоп для рибКритичний день для Риб. Представникам цього знаку доведеться опанувати свої емоції, навіть коли вони б’ють через край. Уникай конфліктів і неприємних розмов.

 

 

 

Нагадаємо, раніше ми публікували календар магнітних бур на листопад.

Фото: Pexels

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Теги: гороскоп
27.11.2021 01:00



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