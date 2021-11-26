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ICTV Ранок 26.11.2021 01:02
26.11.2021 01:02
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Гороскоп на 26 листопада 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на 26 листопада 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на сьогодні, 26 листопада 2021 року, для всіх знаків Зодіаку – що обіцяють зірки на цей день.

Гороскоп на 26 листопада для Овна

любовний гороскоп для овнівОвни, настав час змін! Гороскоп радить наважитись на те, про що давно мрієш. Приборкай внутрішнє хвилювання і просто дій.

 

Гороскоп на 26 листопада для Тельця

любовний гороскоп для тельцівАстрологи радять Тельцям зробити невеличку паузу й прислухатися до себе. Можливо, ти займаєшся зовсім не тим, чого хочеш насправді?

 

 

 

Гороскоп на 26 листопада для Близнюків

любовний гороскоп для близнюківСьогодні Близнюкам доведеться боротися з внутрішнім занепокоєнням. Аби приборкати хвилювання, займися спортом або вирішенням складних інтелектуальних задач. Це допоможе переключити увагу.

 

Гороскоп на 26 листопада для Рака

любовний гороскоп для раків26 листопада представники знаку Рака зануряться у світ мрій. Продуктивність може тимчасово знизитися, тому не плануй на сьогодні відповідальних задач, які треба оперативно завершити. Сьогодні бажано працювати у своєму темпі.

 

Гороскоп на 26 листопада для Лева

любовний гороскоп для левів

Сьогодні тобі захочеться присвятити час відпочинку та спілкуванню з близькими. Тож ввечері влаштуй спокійні посиділки з родиною чи друзями. Це допоможе розслабитися й зняти внутрішню напругу.

 

 

Гороскоп на 26 листопада для Діви

любовний гороскоп для діви Присвяти день плануванню, визначенню власних цілей і цінностей. Це допоможе тобі точно зрозуміти, чи у правильному напрямку ти рухаєшся.

 

 

 

Також по темі: Любовний гороскоп на зиму 2021-2022: що пророкують зірки у коханні? Магнітні бурі у грудні 2021 – календар небезпечних дат Вихідні в грудні 2021: коли і скільки будемо відпочивати на католицьке Різдво

Гороскоп на 26 листопада для Терезів

любовний гороскоп для терезів

26 листопада Терезам доведеться попрацювати над прийняттям негативних рис своєї особистості. Пам’ятай, що недоліки має кожен, тож не сприймай свої аж надто серйозно.

 

 

Гороскоп на 26 листопада для Скорпіона

любовний гороскоп для скоріонівПостарайся творчо підійти до вирішення своїх задач. Це дасть чудовий результат, який ти зараз навіть уявити собі не можеш! Тож дай волю своїй фантазії.

 

 

Гороскоп на 26 листопада для Стрільця

любовний гороскоп для стрільців Сьогодні на Стрільців чекає приємне спілкування з представниками проилежної статі. Тож якщо ти відкритий(а) до нових знайомств – не сиди вдома.

 

 

 

Гороскоп на 26 листопада для Козерога

любовний гороскоп для козерогівНе перебільшуй свої проблеми! Уже за кілька днів ти зрозумієш, що усе налагодилось і хвилюватися було не варто.

 

 

 

Гороскоп на 26 листопада для Водолія

любовний гороскоп для водоліївНа Водолія 26 листопада чекає несподівана звістка, яка може змінити усталений порядок речей. Тож будь готовий(а) до змін.

 

 

 

Гороскоп на 26 листопада для Риб

любовний гороскоп для рибСьогодні Риби відчують приплив сил. Скористайся шансом та зміни те, що тебе не влаштовує в житті! Це піде лише на користь.

 

 

Нагадаємо, раніше ми публікували календар магнітних бур на листопад.

Фото: Pexels

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Теги: гороскоп
26.11.2021 01:02



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