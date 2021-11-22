Перегони за знижками: де найдешевше купувати техніку в Чорну п’ятницю 2021

Чорна п’ятниця 2021 в Україні: де кращі знижки на техніку.
На старт, увага, Чорна п’ятниця!
Так, свято споживання родом із Сполучених Штатів оголошене відкритим із 22 листопада.
А це означає, що цінопад офіційно розпочався.
Сьогодні Ранок у Великому Місті пройдеться по знижках, які пропонують магазини техніки українцям і розповість, де та що вигідно купувати.
Читай і ділися з тими, кому теж потрібна дешева електроніка.
Історія Чорної п’ятниці
Перші великі розпродажі розпочались на Східному узбережжі США ще у XIX столітті.
А згодом вони поширились Північною Америкою, аж поки не набули всесвітнього масштабу.
Запитаєш, чому п’ятниця Чорна, якщо знижки — це завжди приємно?
Таку назву цьому дню дали водії, які стояли у величезних пробках, коли всі роз’їжджалися після Дня подяки.
Згодом трактування набуло позитивного сенсу і його пов’язали з ідіомою “in the black”, що в перекладі означає “позитивний баланс”.
Гаразд, тепер до того, заради чого ми тут зібрались — до вигідних пропозицій!
Чорна п’ятниця 2021: кращі пропозиції на техніку
Як проходить Чорна п’ятниця на ROZETKA?
Інтернет-магазин ROZETKA обіцяє знижки до 60% на всі категорії товарів.
І це далеко не перебільшення, адже на сайті вже опублікувано 845 акцій.
Мобільний телефон Apple iPhone Xr 64 GB зі знижкою коштує 13 999 гривень, замість 17 499.
А ноутбук Acer Swift 5 SF514-55TA-79XL взагалі можна купити за 33 999 гривень, замість звичних 39 999 гривень.
Знижки від Foxtrot
Foxtrot теж відкрив масштабне полювання на знижки, які сягатимуть 70%.
Якщо вірити сайту, телевізор LG OLED48C14LB можна купити за 33 999 гривень, замість звичних 44 999.
А на пилосмок PHILIPS SpeedPro Max Aqua FC6904/01 знижка становитиме цілих 6 тисяч гривень.
Словом, полювати тут і справді є на що…
Чорна п’ятниця у Eldorado
Магазин Eldorado обіцяє знижки до 70% та супер росзтрочку.
Якщо тобі закортіло придбати холодильник зі знижкою близько 4 тисяч гривень або кавомашину зі знижкою 10 тисяч, тоді зазирай сюди.
Не менш вигідні пропозиції в Eldorado на смартфони, телевізори і навіть пральні машини.
Чим тішить Comfy?
На перший погляд, Comfy не вражає цифрою, обіцяючи лише до 50% знижок.
А проте в акції бере участь величезна кількість товарів, зі списком яких можна ознайомитися на сторінці Чорна п’ятниця 2021 в Comfy.
Не сейлами, як то кажуть, єдиними.
Наприклад, пральна машина Samsung WW80R42LHFWDUA не лише дістанеться на 3500 гривень дешевше, а ще й принесе +126 гривень на бонусний рахунок.
Така пропозиція є доволі вигідною для постійних клієнтів Comfy, адже дозволяє накопичувати на наступну покупку.
Біг Блек Фрайдей від Цитрус
Як і минулого року, Цитрус заявляє про величезні знижки — до 77%.
Окрім шаленого цінопаду на всі категорії товарів, тут ще й активно працює кешбек.
Накопиченними бонусами можна сплатити до 50% вартості наступної покупки.
Варто згадати ще й про вигідну розстрочку, адже лише на час Біг Блег Фрайдей Цитрус пропонує кредит під 0,01%.
Бажаємо тобі вдалого полювання за знижками, яке принесе не лише користь, а й задоволення.
Нагадаємо, раніше ми розповідали все про ремонт техніки по гарантії.
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