Перегони за знижками: де найдешевше купувати техніку в Чорну п’ятницю 2021

Чорна п’ятниця 2021 в Україні: де кращі знижки на техніку.

На старт, увага, Чорна п’ятниця!

Так, свято споживання родом із Сполучених Штатів оголошене відкритим із 22 листопада.

А це означає, що цінопад офіційно розпочався.

Сьогодні Ранок у Великому Місті пройдеться по знижках, які пропонують магазини техніки українцям і розповість, де та що вигідно купувати.

Читай і ділися з тими, кому теж потрібна дешева електроніка.

Перші великі розпродажі розпочались на Східному узбережжі США ще у XIX столітті.

А згодом вони поширились Північною Америкою, аж поки не набули всесвітнього масштабу.

Таку назву цьому дню дали водії, які стояли у величезних пробках, коли всі роз’їжджалися після Дня подяки.

Згодом трактування набуло позитивного сенсу і його пов’язали з ідіомою “in the black”, що в перекладі означає “позитивний баланс”.

Гаразд, тепер до того, заради чого ми тут зібрались — до вигідних пропозицій!

Інтернет-магазин ROZETKA обіцяє знижки до 60% на всі категорії товарів.

Мобільний телефон Apple iPhone Xr 64 GB зі знижкою коштує 13 999 гривень, замість 17 499.

А ноутбук Acer Swift 5 SF514-55TA-79XL взагалі можна купити за 33 999 гривень, замість звичних 39 999 гривень.

Foxtrot теж відкрив масштабне полювання на знижки, які сягатимуть 70%.

Якщо вірити сайту, телевізор LG OLED48C14LB можна купити за 33 999 гривень, замість звичних 44 999.

А на пилосмок PHILIPS SpeedPro Max Aqua FC6904/01 знижка становитиме цілих 6 тисяч гривень.

Словом, полювати тут і справді є на що…

Магазин Eldorado обіцяє знижки до 70% та супер росзтрочку.

Якщо тобі закортіло придбати холодильник зі знижкою близько 4 тисяч гривень або кавомашину зі знижкою 10 тисяч, тоді зазирай сюди.

Не менш вигідні пропозиції в Eldorado на смартфони, телевізори і навіть пральні машини.

На перший погляд, Comfy не вражає цифрою, обіцяючи лише до 50% знижок.

А проте в акції бере участь величезна кількість товарів, зі списком яких можна ознайомитися на сторінці Чорна п’ятниця 2021 в Comfy.

Не сейлами, як то кажуть, єдиними.

Наприклад, пральна машина Samsung WW80R42LHFWDUA не лише дістанеться на 3500 гривень дешевше, а ще й принесе +126 гривень на бонусний рахунок.

Така пропозиція є доволі вигідною для постійних клієнтів Comfy, адже дозволяє накопичувати на наступну покупку.

Як і минулого року, Цитрус заявляє про величезні знижки — до 77%.

Окрім шаленого цінопаду на всі категорії товарів, тут ще й активно працює кешбек.

Варто згадати ще й про вигідну розстрочку, адже лише на час Біг Блег Фрайдей Цитрус пропонує кредит під 0,01%.

Бажаємо тобі вдалого полювання за знижками, яке принесе не лише користь, а й задоволення.

