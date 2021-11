П’ять простих порад: як захистити свій акаунт у Facebook

Як захистити свою сторінку у Facebook: корисні поради.

XIX століття – це епоха Інтернету. Мабуть, жоден із нас не може уявити себе без телефону, ноутбука чи планшета.

Важливу роль у житті людини зайняли соціальні мережі. Але чи знаєте ви скільки небезпеки ховається по той бік екрану? Як захистити себе та свої акаунти в соціальних мережах?

Ранок у Великому Місті дасть відповіді на усі ці запитання.

Ще на початковому етапі, коли ви створюєте свій акаунт, слід подбати про його надійний пароль. Він не має складатися лише із чисел або літер, це не має бути ваша дата народження, прізвище й так далі.

Пароль повинен складатися щонайменше з 8 символів. Тут мають бути і цифри, і літери, й інші знаки різних регістрів.

Ми не знаємо, яким буде наше життя. Іноді буває так, що ми сваримось, розлучаємось із людьми. Тому, щоб уберегти себе від небезпеки, не слід нікому розповідати, який у вас пароль.

Для кращого захисту вашого акаунту радимо змінювати пароль раз на 2-3 місяці. Таким чином, навіть, якщо хтось і дізнається ваш пароль, у нього буде менше шансів взламати вашу сторінку.

Увімкнувши двоетапну перевірку, ви додасте ще один рівень захисту обліковому запису, який знадобиться, якщо ви втратите пароль. Після налаштування двоетапної перевірки ви входитимете у свій обліковий запис за допомогою:

Коли ви ввімкнете двоетапну перевірку, потрібно буде пройти другий етап, щоб підтвердити свою особу під час входу.

Наприклад, спочатку ви вводите пароль, а потім ще й код, який Facebook надішле безпосередньо на ваш мобільний телефон.

Це потрібно для більш надійного захисту вашого облікового запису.

Важливо ретельно підбирати коло людей, які слідкують за вашим профілем в інтернеті. У Facebook є функція, де ви самостійно коригуєте список осіб, які можуть слідкувати за вашою сторінкою.

Звісно, якщо ви зірка, то усіх своїх підписників ви знати не зможете. Проте можна встановити обмеження для осіб, яких ви не знаєте.

Часто буває так, що підлітки, в погоні за великою кількістю підписників, дають доступ до свого профілю усім кому не лінь. Цього не слід робити, адже зараз в Інтернеті “працює” велика кількість шахраїв та хакерів, які можуть користуватися вашими даними.

Для кращої безпеки ви може встановити різні налаштування приватності інформації для різних людей чи списків. Таким чином, ви буде впевнені у тому, що інформація доступна лише для окремих людей.

Налаштування конфіденційності можна використовувати як для особистих даних сторінки (таких як дата народження, контакти та інше), так і для інформації життєпису.

Ніколи не натискайте на підозрілі посилання, навіть якщо вам здається, що їх відправив ваш друг або знайома особа.

Це також стосується посилань, розміщених на Facebook (наприклад, у публікаціях) або надісланих електронною поштою.

Якщо ви вже скористалися всіма вищевказаними порадами, то ваша сторінка є захищеною. Проте, не всі знають, що навіть через роутери, які роздають нам Wi-Fi, можуть зберігати в собі інформацію.

Тому ми рекомендуємо не користуватися Wi-fi в громадських закладах. І тим більше не підключатися до невідомих відкритих Wi-fi-мереж.

Ось і все! Такі прості поради допоможуть вам зберегти особисті дані в безпеці, а вашу нервову систему в спокої.

Нагадуємо раніше ми розповідали про інтернет-апокаліпсис.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.