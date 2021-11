Нормальна вага — поняття відносне? Що таке індекс маси тіла та як його порахувати

Підтримка нормальної ваги тіла є не лише приємним бонусом для нашого зовнішнього вигляду, а й справжньою необхідністю для стану здоров’я.

Проте поняття норми є доволі відносним і залежить від багатьох чинників, головним серед яких є індекс маси тіла.

Що таке ІМТ і як його порахувати?

Ранок у Великому Місті зараз усе розповість.

Перед тим, як переходити до формул і розрахунків, потрібно зрозуміти, що ж таке те ІМТ, і навіщо нам його визначати.

Ця розрахункова величина дозволяє орієнтовно оцінити ступінь відповідності маси людини та її зросту.

А останнє у свою чергу визначає, рівень ризику для здоров’я людини.

Ось, наприклад, показники ІМТ у межах норми свідчать про низьку ймовірність виникнення серцево-судинних захворювань та діабету.

А, коли є певні відхилення, слід починати корегувати вагу із допомогою медиків.

У мережі є чимало калькуляторів, які визначають ІМТ у режимі онлайн.

Однак не всі вони відповідають точним розрахункам і сучасними алгоритмам.

Тому краще покладатися на власні сили і пригадати елементарні знання з математики.

Отже, формула обчислення індексу маси тіла дуже проста:

Наприклад, визначимо індекс маси тіла для людини, яка важить 65 кг при зрості 170 см:

ІМТ = 65 / 1,7×1,7 = 22,5

Далі – звіряємо одержані показники за таблицею від МОЗ:

Для дітей та підлітків, які продовжують рости, неможливо визначити сталі показники ІМТ, що відповідають нормі для всіх вікових і статевих груп.

Тому використовуються спеціальні таблиці, у яких зазначено нормальні межі для кожного віку.

Їх легко можна знайти в Інтернеті або у шкільній книзі “Основи здоров’я”.

Фото: Unsplash

