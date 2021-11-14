Нормальна вага — поняття відносне? Що таке індекс маси тіла та як його порахувати

Підтримка нормальної ваги тіла є не лише приємним бонусом для нашого зовнішнього вигляду, а й справжньою необхідністю для стану здоров’я.
Проте поняття норми є доволі відносним і залежить від багатьох чинників, головним серед яких є індекс маси тіла.
Що таке ІМТ і як його порахувати?
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Що таке індекс маси тіла?
Перед тим, як переходити до формул і розрахунків, потрібно зрозуміти, що ж таке те ІМТ, і навіщо нам його визначати.
Індекс маси тіла — це співвідношення маси тіла і зросту людини.
Ця розрахункова величина дозволяє орієнтовно оцінити ступінь відповідності маси людини та її зросту.
А останнє у свою чергу визначає, рівень ризику для здоров’я людини.
Ось, наприклад, показники ІМТ у межах норми свідчать про низьку ймовірність виникнення серцево-судинних захворювань та діабету.
А, коли є певні відхилення, слід починати корегувати вагу із допомогою медиків.
Як правильно порахувати свій ІМТ?
У мережі є чимало калькуляторів, які визначають ІМТ у режимі онлайн.
Однак не всі вони відповідають точним розрахункам і сучасними алгоритмам.
Тому краще покладатися на власні сили і пригадати елементарні знання з математики.
Отже, формула обчислення індексу маси тіла дуже проста:
потрібно розділити свою вагу у кілограмах на квадрат зростання в метрах.
Наприклад, визначимо індекс маси тіла для людини, яка важить 65 кг при зрості 170 см:
ІМТ = 65 / 1,7×1,7 = 22,5
Далі – звіряємо одержані показники за таблицею від МОЗ:
Для дітей та підлітків, які продовжують рости, неможливо визначити сталі показники ІМТ, що відповідають нормі для всіх вікових і статевих груп.
Тому використовуються спеціальні таблиці, у яких зазначено нормальні межі для кожного віку.
Їх легко можна знайти в Інтернеті або у шкільній книзі “Основи здоров’я”.
Пам’ятай, що нормальна вага — це насамперед ознака здоров’я твого організму.
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