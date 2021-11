Мікс комфорту і стилю. Модні жіночі кросівки 2021

Модні жіночі кросівки 2021 – які моделі у тренді цієї осені.

Вже давно кросівки не асоціюються лише зі спортом.

Жінки вдало поєднують їх і з офісними костюмами, і з грайливими сукнями.

Які ж кросівки будуть у тренді восени 2021 року?

Ранок у Великому Місті зібрав головні тенденції, серед яких ти точно зможеш обрати щось до душі.

І хоч осіння погода не дуже підходить для білого кольору, тренди є трендами.

Кросівки світлих відтінків будуть мега актуальними цього сезону.

І не дивно! Таке взуття пасуватиме до всього!

“Ugly sneakers” або “татові кроси” вже котрий сезон поспіль знаходяться на піку популярності.

І цієї осені вони теж будуть актуальними.

З їх масивністю жіноча ніжка виглядатиме ще тендітніше.

А завдяки товстій підошві, жодні заморозки не страшні!

Якщо хочете виглядати блискуче, то вам терміново потрібні кросівки з металевим відблиском.

Металік у цьому сезоні — фаворит дизайнерів не лише у взутті, але й у одязі та аксесуарах.

Не хвилюйся — такі класичні відтінки, як срібло, золото і бронза відмінно поєднаються з більш практичним верхом.

Дизайнери не втомлюються експериментувати з формами.

І у результаті такої творчості, ми отримали один з найяскравіших трендів осені — кросівки з гострим носочком.

Вийшло таке собі взуття на межі лоферів і кедів.

Варіант, скоріше, не для спорту, а для повсякденного стилю.

Моделі кросівок з товстою підошвою були дуже популярні в 90-х.

Іноді платформи доходили до такої висоти, що носити їх було не те, зо некомфортно, але й небезпечно.

Ідеальний на сьогодні варіант: повністю біла або чорна рівна підошва висотою 4-6 см.

Наголошуємо — мова не про танкетки!

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні спідниці на осінь 2021.

Фото: Pexels

