Мікс комфорту і стилю. Модні жіночі кросівки 2021

Модні жіночі кросівки 2021 – які моделі у тренді цієї осені.
Вже давно кросівки не асоціюються лише зі спортом.
Жінки вдало поєднують їх і з офісними костюмами, і з грайливими сукнями.
Які ж кросівки будуть у тренді восени 2021 року?
Ранок у Великому Місті зібрав головні тенденції, серед яких ти точно зможеш обрати щось до душі.
Модні жіночі кросівки на осінь
Біла класика
І хоч осіння погода не дуже підходить для білого кольору, тренди є трендами.
Кросівки світлих відтінків будуть мега актуальними цього сезону.
І не дивно! Таке взуття пасуватиме до всього!
Татові кроси
“Ugly sneakers” або “татові кроси” вже котрий сезон поспіль знаходяться на піку популярності.
І цієї осені вони теж будуть актуальними.
З їх масивністю жіноча ніжка виглядатиме ще тендітніше.
А завдяки товстій підошві, жодні заморозки не страшні!
Ультрамодний металік
Якщо хочете виглядати блискуче, то вам терміново потрібні кросівки з металевим відблиском.
Металік у цьому сезоні — фаворит дизайнерів не лише у взутті, але й у одязі та аксесуарах.
Не хвилюйся — такі класичні відтінки, як срібло, золото і бронза відмінно поєднаються з більш практичним верхом.Також по темі: Модне взуття на осінь 2021. Добірка трендових моделей Елегантність стала трендом. Модні головні убори на осінь 2021 Модні сумки 2021: ТОП-5 найбільш стильних моделей сезону
Вузький носик
Дизайнери не втомлюються експериментувати з формами.
І у результаті такої творчості, ми отримали один з найяскравіших трендів осені — кросівки з гострим носочком.
Вийшло таке собі взуття на межі лоферів і кедів.
Варіант, скоріше, не для спорту, а для повсякденного стилю.
Товста підошва
Моделі кросівок з товстою підошвою були дуже популярні в 90-х.
Іноді платформи доходили до такої висоти, що носити їх було не те, зо некомфортно, але й небезпечно.
Ідеальний на сьогодні варіант: повністю біла або чорна рівна підошва висотою 4-6 см.
Наголошуємо — мова не про танкетки!
Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні спідниці на осінь 2021.
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