Елегантний відхід від мінімалізму. Модні аксесуари на осінь 2021

Які прикраси будуть у тренді восени 2021? Добірка модних аксесуарів із фото.

Аксесуари є важливим та незамінним елементом будь-якого образу.

Але які саме прикраси обрати цієї осені, щоб виглядати максимально доречно та стильно?

Ранок у Великому Місті зібрав найактуальніші варіанти.

Ніжні, лаконічні і віднедавна мега стильні шовкові хустинки — мастхев цієї осені.

Вони стануть у нагоді кожній красуні.

Дизайнери пропонують не лише використовувати цей аксесуар у якості головного убору, а й замінити ним класичний шарф.

У нас хороші новини для тих, хто давно мріє відчути себе першою леді.

Такий стильний аксесуар точно подарує елегантність кожному образу.

Тепер на роботу тільки, як до Білого дому.

Хто сказав, що сонцезахисні окуляри лише для літа?

Восени 2021 модницям без них не обійтися!

Особливо актауальними будуть масивні моделі.

Вони і гламуру додадуть, і сонячну погоду, якщо пощастить, притягнуть.

У новому сезоні ремені будуть надзвичайно акутальними.

Щоправда, найбільшою популярністю користуватимуться моделі із невичайним декором.

Тому, якщо хочеш бути справжнім фешн-експертом, не уникай експерементів.

Ну хто ж із нас відмовиться від приркрас?

Цієї осені мінімалізм відходить на другий план.

А його скромне місце займає розкішна біжутерія найрізноманітніших форм та розмірів і така популярна цього сезону бахрома.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди осінь 2021.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.