Що робити, якщо ви потрапити в ДТП: покрокова інструкція

Як діяти, якщо ви стали учасником ДТП? Коли варто викликати поліцію, коли лише страхову, а коли можна домовитися й полюбовно – розкаже юрист Олександр Моргун.

Далі є 3 варіанти розвитку подій:

Шкода понад 50 тис гривень, є постраждалі? Викликайте поліцію та швидку допомогу, якщо це потрібно.

Працівники поліції мають вам надати наступні документи:

– Протокол огляду місця пригоди.

– Схема місця аварії.

– Пояснення учасників пригоди та свідків.

Не вживайте до проведення медичного огляду алкоголю, а також лікарських препаратів на їх основі (хай би як ви перенервувались).

Не поспішайте підписувати всі надані вам документи, тим паче, якщо вони недозаповнені або пусті, чи вам незрозумілий їхній зміст.

Протокол має містити максимум інформації про ДТП. Маєте зауваження чи доповнення – переконайтесь, що їх внесли в протокол.

Скористуватись цією опцією можливо, якщо:

– Немає постраждалих (не була нанесена шкода здоров`ю).

– Пошкодження автомобілів до 50 тис. грн. кожен.

– Водії мають при собі діючі страхові поліси.

– Учасниками ДТП є лише 2 авто.

– Учасники ДТП згодні з обставинами аварії.

– Водії не перебувають в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Зазвичай бланк європротоколу видає страхова компанія при оформленні автоцивілки.

Кожен із водіїв заповнює тільки одну половину протоколу (жовту або синю).

Центральну частину бланка (білу) заповнюють обидва.

Також є можливість оформлення електронного європротоколу. Його можна оформити на сайті МТСБУ.

З юридичної точки зору, цей варіант найбільш ненадійний.

Навіть якщо на вашому авто залишилась маленька подряпина, або шкода ну зовсім незначна, і ви хочете зекономити свій час.

Домовляйтесь, проте візьміть в опонента заяву про відсутність претензій по ДТП, в інакшому випадку він завжди може сказати поліції, що ви втекли з місця події.

Після того, як на місці вже всі справи залагоджено, не забудьте подати заяву у свою страхову компанію про отримання страхового відшкодування.

